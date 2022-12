Piešťanskí anjeli majú šaty ušité z recyklovaných dečiek po babičkách

Piešťany 4. decembra (TASR) – Od tohto víkendu dva nasledujúce bude možné v uliciach Piešťan stretnúť živých anjelov. Pre okoloidúcich majú v predvianočnom období lístočky s prianiami. Jediným platidlom je podľa výkonnej riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiany Nevolnej úsmev.



"Projekt Slovenskí Anjeli je na Slovensku jedinečný. Vznikol s cieľom vniesť do ulíc krásu, pozitívne myslenie a dobrú náladu. V tomto projekte je spojená slovenská lokálna umelecká tvorba, tradície a anjeli majú aj environmentálny rozmer, pretože budú odetí v ručne vyrobených recyklovaných kostýmoch. Sú zo starých, nechcených alebo zvyškových materiálov, medzi ktorými sú aj dečky a výšivky po babičkách. Autorkou kostýmov je niekoľkonásobná Body Art majsterka Andrea Jacková, spoluautorkou je Martina Mareková, propagátorka hnutia Fashion Revolution," uviedla.



Anjeli budú v centre mesta a na Kúpeľnom ostrove rozdávať lístočky so slovenskými prísloviami, porekadlami a pranostikami od 15.30 do 19.30 h v termínoch 11., 17. a 18. decembra.