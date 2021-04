V Piešťanoch poskytnú pacientom postcovidovú starostlivosť

Piešťany 19. apríla (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch, špecializovaný na liečbu závažných foriem ochorení pohybového aparátu, začne prijímať pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia COVID-19 trpia zdravotnými ťažkosťami. V rámci hospitalizácie im poskytne rehabilitačnú starostlivosť. Liečba by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia na základe odporúčania lekára. Informovala o tom medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová.



V minulom roku NÚRCH vyčlenil 25 lôžok pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia COVID-19. V súčasnosti sa v zariadení už takíto chorí neliečia a priestory sú opäť sprístupnené v rámci lôžkovej kapacity ústavu.



Postcovidový syndróm, tzv. long covid, sa prejavuje rôznymi symptómami, pričom prevažujú respiračné, nervové alebo svalové problémy. „NÚRCH môže poskytnúť pacientovi komplexnú rehabilitáciu – dychové cvičenia, laser terapiu, oxygenoterapiu, cvičenie v bazéne. To všetko pod dohľadom erudovaných pracovníkov v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Taktiež dbáme na individuálny prístup ku každému pacientovi tak, aby mu bola liečba ušitá presne na mieru," uviedla Kňaze Doležalová.



Čas liečenia sa stanoví na základe vstupného vyšetrenia. „Postcovidové stavy sú často sprevádzané latentnými ťažkosťami, ktoré sa môžu odhaliť až pri aktívnej rehabilitácii. Zatiaľ neexistujú všeobecne záväzné postupy týchto stavov, avšak naši lekári vypracovali vlastné, špecifikované priamo na jednotlivé symptómy," dopĺňa medicínska riaditeľka.



Prví záujemcovia o liečbu by mohli na ústavnú liečbu nastúpiť už v máji. Potrebujú odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý vyplní a pošle do NÚRCH žiadosť o hospitalizáciu na postcovidovú rehabilitáciu s opisom symptómov pacienta. NÚRCH rokuje s poisťovňami o plnej úhrade ústavnej liečby, podmienky sa podarilo dohodnúť zatiaľ so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.