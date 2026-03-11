< sekcia Regióny
Piešťanský projekt zaradili medzi top príklady European Heritage Hub
Do otvorenej výzvy European Heritage Hub sa prihlásilo 40 iniciatív z 33 európskych miest a regiónov.
Autor TASR
Piešťany 11. marca (TASR) - Projekt Kroj ako inšpirácia z Piešťan, realizovaný Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou (KIRA) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), bol vybraný medzi desať príkladov dobrej praxe platformy European Heritage Hub. Iniciatíva prepája etnografický výskum, dizajn, remeselné zručnosti a regionálny turizmus. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Do otvorenej výzvy European Heritage Hub sa prihlásilo 40 iniciatív z 33 európskych miest a regiónov. Odborná komisia vybrala len desať projektov, ktoré najlepšie ukazujú, ako môže kultúrne dedičstvo prispievať k tzv. trojitej transformácii spoločnosti - ekologickej, digitálnej a sociálnej.
„Kroj je príbehom regiónu - jeho estetiky, remeselnej zručnosti, symboliky aj sociálnych vzťahov. Ak tento príbeh dokážeme preložiť do jazyka súčasnosti, môže sa stať silným zdrojom inovácie aj regionálnej hrdosti,“ uviedla Mária Michalčíková z realizačného tímu.
V roku 2025 iniciatíva prepojila odborníkov s mladými tvorcami prostredníctvom workshopov a výskumu. Výsledkom sú nové spôsoby využitia tradičných vzorov v modernej móde a produktoch. Vznikla tiež značka Regionálny produkt Piešťansko, ktorou bolo ocenených päť výrobcov v rámci prvej certifikačnej výzvy.
Organizátormi projektu Kroj ako inšpirácia sú KIRA, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Remesla a Tradice, obecne prospešná spoločnosť Uherský Ostroh, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, Region Slovácko a Miestna akčná skupina Holeška. Aktivita bola finančne podporená z Fondu malých projektov Interreg Česká republika - Slovenská republika.
Do otvorenej výzvy European Heritage Hub sa prihlásilo 40 iniciatív z 33 európskych miest a regiónov. Odborná komisia vybrala len desať projektov, ktoré najlepšie ukazujú, ako môže kultúrne dedičstvo prispievať k tzv. trojitej transformácii spoločnosti - ekologickej, digitálnej a sociálnej.
„Kroj je príbehom regiónu - jeho estetiky, remeselnej zručnosti, symboliky aj sociálnych vzťahov. Ak tento príbeh dokážeme preložiť do jazyka súčasnosti, môže sa stať silným zdrojom inovácie aj regionálnej hrdosti,“ uviedla Mária Michalčíková z realizačného tímu.
V roku 2025 iniciatíva prepojila odborníkov s mladými tvorcami prostredníctvom workshopov a výskumu. Výsledkom sú nové spôsoby využitia tradičných vzorov v modernej móde a produktoch. Vznikla tiež značka Regionálny produkt Piešťansko, ktorou bolo ocenených päť výrobcov v rámci prvej certifikačnej výzvy.
Organizátormi projektu Kroj ako inšpirácia sú KIRA, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Remesla a Tradice, obecne prospešná spoločnosť Uherský Ostroh, Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany, Region Slovácko a Miestna akčná skupina Holeška. Aktivita bola finančne podporená z Fondu malých projektov Interreg Česká republika - Slovenská republika.