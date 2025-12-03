< sekcia Regióny
Piešťanský región prinesie návštevníkom vyše 120 sviatočných podujatí
Na svoje si prídu aj milovníci jedla, napríklad na podujatí Gastro Vianoce 2025, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. decembra v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera.
Autor TASR
Piešťany 3. decembra (TASR) - Piešťanský región prinesie návštevníkom v decembri vyše 120 vianočných a silvestrovských podujatí. Medzi nimi sú napríklad koncerty, stretnutia s Mikulášom, vianočné trhy, spoločné turistické výstupy a všetko, čo patrí k adventu. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.
Ako uviedla, milovníkov hudby poteší napríklad koncert Lucie Bílej vo štvrtok (4. 12.) či vianočné koncerty Petra Lipu, Richarda Müllera, Jany Kirschner, huslistu Filipa Jančíka či Kollárovcov. Dom umenia Piešťany zase prinesie 15. decembra Poctu Whitney Houston. Návštevníkov čakajú mnohé ďalšie koncerty. „Romantických vianočných koncertov bude v Piešťanoch ešte viac, odporúčam sledovať náš kalendár podujatí, kde si každý vyberie svojho interpreta a žáner,“ priblížila s tým, že ho priebežne aktualizujú.
Na svoje si prídu aj milovníci jedla, napríklad na podujatí Gastro Vianoce 2025, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. decembra v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. Alebo na Vianočných trhoch a obecnej zabíjačke v obci Ostrov, tie sa uskutočnia 13. decembra. Podľa Nevolnej sa Vianocami akcie nekončia, koncom roka sa budú konať tradičné silvestrovské podujatia. „Ani tento rok nebudú chýbať štefanské zábavy a silvestrovské turistické výstupy,“ doplnila Nevolná.
Ako uviedla, milovníkov hudby poteší napríklad koncert Lucie Bílej vo štvrtok (4. 12.) či vianočné koncerty Petra Lipu, Richarda Müllera, Jany Kirschner, huslistu Filipa Jančíka či Kollárovcov. Dom umenia Piešťany zase prinesie 15. decembra Poctu Whitney Houston. Návštevníkov čakajú mnohé ďalšie koncerty. „Romantických vianočných koncertov bude v Piešťanoch ešte viac, odporúčam sledovať náš kalendár podujatí, kde si každý vyberie svojho interpreta a žáner,“ priblížila s tým, že ho priebežne aktualizujú.
Na svoje si prídu aj milovníci jedla, napríklad na podujatí Gastro Vianoce 2025, ktoré sa uskutoční v dňoch 9. a 10. decembra v Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera. Alebo na Vianočných trhoch a obecnej zabíjačke v obci Ostrov, tie sa uskutočnia 13. decembra. Podľa Nevolnej sa Vianocami akcie nekončia, koncom roka sa budú konať tradičné silvestrovské podujatia. „Ani tento rok nebudú chýbať štefanské zábavy a silvestrovské turistické výstupy,“ doplnila Nevolná.