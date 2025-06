Piešťanský región prinesie počas júna predstavenia pod holým nebom

Piešťany 4. júna (TASR) - Piešťanský región prinesie verejnosti počas júna množstvo podujatí a festivalov. Napríklad prehliadku historických vozidiel Piešťanské Zlaté stuhy, festivaly letectva či secesie. Pokračovať budú aj komentované prehliadky, splavy Váhu a predstavenia pod holým nebom. TASR o tom informovala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



Každoročná výstava a prehliadka historických vozidiel sa začne 5. júna na Kúpeľnom ostrove a potrvá do 8. júna. V Dome umenia vyvrcholí zase 6. júna výročný 70. Medzinárodný hudobný festival Piešťany slávnostným záverečným koncertom Romantika letných nocí. „V polovici mesiaca nás čakajú festivaly letectva, secesie a dychových hudieb, v hlohovskej Zámockej záhrade bude Otvorenie Fraštackého leta a na medzinárodný hudobný festival pozýva Elektrárňa Piešťany,“ doplnila.



Uskutočnia sa aj tradičné komentované prehliadky s rôznymi tematickými okruhmi. „Pôjde sa po stopách piešťanských výtvarných umelcov, ďalšie prehliadky zavedú záujemcov do Domu umenia, priblížia im príbeh Elektrárne a odkryjú tajomstvá mesta, Kúpeľného ostrova aj piešťanského bahna a termálnej vody,“ uviedla.



V rámci Víkendu otvorených parkov a záhrad, ktorý prebehne v termíne od 6. do 8. júna, sa uskutoční aj komentovaná prehliadka zámockým okruhom v Hlohovci. „Piešťany v júni ponúknu aj pekné športové akcie, napríklad Letné tenisové majstrovstvá Slovenska starších žiakov,“ skonštatovala Nevolná. Uskutoční sa aj charitatívny beh APPkA, jarná Cyklojazda po Fraštáku a 29. Majstrovstvá Európy seniorov v love rýb udicou - plávaná.



V neposlednom rade návštevníkov potešia aj koncerty a divadelné predstavenia, vystúpi napríklad zvolenské Divadlo J. G. Tajovského. Verejnosť môže navštíviť v termíne od 19. do 22. júna aj niekoľkodňový Festival secesie - Art Nouveau Festival - osobnosti piešťanskej secesie na Kúpeľnom ostrove a mnohé iné podujatia.