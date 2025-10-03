< sekcia Regióny
Piešťany aj po roku pracujú na získaní povolenia pre plaveckú halu
Autor TASR
Piešťany 3. októbra (TASR) - Mesto Piešťany aj po roku pracuje na získaní stavebného povolenia pre novú plaveckú halu. Jej cena je predbežne odhadovaná na približne desať miliónov eur. Ak však radnica nezíska dostatočnú finančnú podporu z externých zdrojov, projekt zrejme nedokáže zrealizovať. Pre TASR to uviedol primátor Peter Jančovič.
Potreba výstavby plaveckej haly podľa primátora vyšla z koncepcie rozvoja športu. Mesto v minulosti realizovalo prieskum verejnej mienky a rokovalo s plavcami aj vodnopólistami. „Zhodli sme sa, ako má bazén vyzerať v budúcnosti, na základe týchto požiadaviek sme začali projektovať plaváreň. Je to už niekoľko rokov, vynaložili sme dosť finančných prostriedkov na územné rozhodnutie, ktoré už máme a pre stavebné povolenie, ktoré by sme mali získať v priebehu októbra,“ priblížil.
Za pozitívum označil podporu Slovenskej plaveckej federácie (SPF), s ktorou mesto podpísalo v marci memorandum o výstavbe plaveckého bazéna. Deklarovali tak spoločný záujem spolupracovať pri zabezpečení realizácie projektu. Ten dostal oficiálny názov Národné tréningové centrum plaveckých športov Martiny Moravcovej v Piešťanoch.
SPF podľa neho vyhodnotila, že aktuálne je plaváreň v Piešťanoch číslo jeden vo výstavbe plavární na Slovensku. „Išlo by o národné tréningové centrum, kde by mohla reprezentácia trénovať, ale mohli by tu byť aj súťaže nielen na slovenskej, ale aj na medzinárodnej úrovni, preto sme získali aj podporu Slovenského olympijského výboru,“ doplnil.
Primátor rokoval o možnostiach financovania aj s Trnavským samosprávnym krajom či s Fondom na podporu športu. „Ak nezískame výraznú podporu z externých zdrojov, tak je to nereálne. Takáto hala podľa rozpočtu má stáť desať miliónov eur. Ak by sme dostali podporu len polovicu, tak mesto nemá ďalších päť miliónov eur na to, aby zobralo úver. V týchto ťažkých časoch by sme určite mali problém so splácaním a nemohli by sme opravovať v Piešťanoch školy, škôlky, cesty, chodníky či sociálne zariadenia,“ ozrejmil primátor.
Plaváreň by mala obsahovať plavecký osemdráhový bazén s možnosťou hry profesionálneho vodného póla a základný výučbový bazén. Ako uvádza minuloročný návrh investičných zámerov mesta v oblasti športu, vybudovaním krytej plaveckej haly by tak došlo k dobudovaniu športového areálu v súbehu ulíc Valová a Kuzmányho. Hlavný dôraz sa kladie na veľkosť vodnej plochy.
