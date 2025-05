V Piešťanoch pripravili pestrý program pre verejnosť až do konca mája

Piešťany 19. mája (TASR) - Program plný umeleckých, remeselných aj komunitných zážitkov na druhú polovicu mája pripravilo v Piešťanoch kultúrno-kreatívne centrum ARTA. Napríklad v stredu 21. mája sa uskutoční Noc literatúry v Piešťanoch. Vrcholom mesiaca bude deň otvorených ateliérov, ktorý sa uskutoční 31. mája. Samospráva o tom informovala na svojom webe.



Noc literatúry v Piešťanoch sa začne o 17.30 a potrvá do 21.00 h. Mesto sa tak zapojí do celoslovenského projektu Noc literatúry. Ide o sériu verejných čítaní z diel súčasných európskych autorov na netradičných miestach v meste. ARTA je jedným z organizátorov v spolupráci s Knižným klubom Dvojbodka.



V piatok 23. mája o 18.00 h sa začne vernisáž výstavy výtvarníčky Ráchel Jutky - Objekty v zrkadle môžu byť reálne bližšie ako sa zdajú. Jutka spája maľbu a inštaláciu do komplexného vizuálneho prejavu. Témy ako fragmentácia, vrstvenie či intuitívna kompozícia narúšajú tradičné chápanie obrazu. Výstava potrvá do 14. júna, keď sa uskutoční aj komentovaná prehliadka.



Workshop Rituál čiernobielej fotografie sa začne v sobotu 24. mája o 14.00 h. Určený je pre začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s analógovým fotoaparátom a čiernobielym filmom. Účastníkov čakajú odborné lekcie o histórii fotografie, samotné fotenie, práca v tmavej komore a vyvolávanie filmu. Kurz bude prebiehať počas troch víkendových popoludní.



Počas tej istej soboty od 10.00 h a v utorok 27. mája od 17.30 h sa uskutoční tiež Kurz keramiky s Unau. Ide o dvojdielny kurz pod vedením Pavly z dielne Unau. Prvá časť sa venuje ručnému modelovaniu, druhá glazovaniu.



Vyvrcholením mesiaca bude sobota 31. mája a deň otvorených ateliérov - Planéta ARTA, ktorý sa začne 10.00 h. Ide o najväčšie podujatie roka v ARTE. Otvoria sa brány od ateliérov, výstav, inštalácií a komentovaných prehliadok až po divadlo pre deti, workshopy, lokálne produkty, hudbu a čitáreň slovenského a českého komiksu.