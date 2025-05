Balneologické múzeum predstaví historické kúpeľné pohľadnice

Piešťany 21. mája (TASR) - Balneologické múzeum Imricha Wintera uvedie vo štvrtok 22. mája o 17.00 h v hlavnej expozícii v Piešťanoch prvú časť prednášky Kúpele na pohľadniciach. Venovaná je slovenským kúpeľom na historických pohľadniciach z konca 19. a z prvej polovice 20. storočia. Pre TASR to uviedol Vladimír Krupa z múzea.



Prednášajúcim bude historik múzea Martin Kostelník, ktorý odprezentuje vybrané pohľadnice. „Mnohé pohľadnice sme získali v posledných rokoch zbierkotvornou činnosťou, jednak kúpou, ale aj darovaním. Snažíme sa mať zastúpené všetky kúpele na území Slovenska, aj tie, ktoré dnes už neexistujú, ktoré zanikli napríklad začiatkom dvadsiateho storočia a podobne,“ priblížil.



Podľa Krupu sú tieto pohľadnice cenným prameňom k architektúre kúpeľov, ku kúpeľnému životu či k spôsobom obliekania. „Takisto aj k fenoménu, ktorým kúpele v minulosti boli - spoločenskou prestížnou záležitosťou,“ uviedol. Spomenul tiež, že mnohé malé kúpele neboli až také liečivé. “Navštevovať kúpele, stretávať sa tam, chodiť tam na rôzne podujatia, patrilo k bontónu alebo k určitému spoločenskému postaveniu stredných vrstiev,“ doplnil.



Múzeum nemá počet pohľadníc zrátaný dopodrobna, podľa Krupu však ide o tisíce kúskov. „Máme zastúpené pohľadnice, odkedy sa objavujú vôbec. Od konca 19. storočia až do súčasnosti, resp. snažíme sa mať zastúpené už aj pohľadnice z obdobia po druhej svetovej vojne či z obdobia socializmu, lebo aj odvtedy prebehli aj rôzne zmeny, aj architektúr, v kúpeľoch. Hoci dnes to už nie je taký fenomén, snažíme sa do zbierky získať aj pohľadnice, ktoré vydávajú jednotlivé kúpele v súčasnosti,“ dodal.