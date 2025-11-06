< sekcia Regióny
Piešťany budú v roku 2026 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom
Čo sa týka investičných akcií, samospráva plánuje na rok 2026 dokončenie prác začatých v roku 2025.
Autor TASR
Piešťany 6. novembra (TASR) - Mesto Piešťany bude v roku 2026 hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Celkové príjmy by mali dosiahnuť 49,82 milióna eur a výdavky by mali byť 49,78 milióna eur vrátane príjmových finančných operácií. Prebytok má byť 26.624 eur. Návrh rozpočtu schválili poslanci na štvrtkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch.
Bežné príjmy sú v návrhu rozpočtované vo výške 37,19 milióna eur, bežné výdavky vo výške 36,11 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 1,46 milióna eur a výdavky v sume 11,92 milióna eur. Chýbajúci rozdiel kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 11,16 milióna eur a výdavkové finančné operácie vo výške 1,76 milióna eur.
Na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2026 je okrem vlastných zdrojov navrhnuté aj použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 620.953,87 eura a fondu rozvoja bývania vo výške 45.000 eur na projektovú dokumentáciu Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Domum.
Čo sa týka investičných akcií, samospráva plánuje na rok 2026 dokončenie prác začatých v roku 2025. Medzi projekty patria napríklad rekonštrukcia ZSS Lumen, kybernetická bezpečnosť, Cyklochodník Pod Párovcami, rekonštrukcia viacerých miestnych ciest, pokračovanie v rekonštrukciách základných a materských škôl, základnej umeleckej školy, sanácia základov Kolonádového mosta či nové autobusové zastávky a rekonštrukcia nájomných bytov na Čachtickej ulici.
Bežné príjmy sú v návrhu rozpočtované vo výške 37,19 milióna eur, bežné výdavky vo výške 36,11 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované v sume 1,46 milióna eur a výdavky v sume 11,92 milióna eur. Chýbajúci rozdiel kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 11,16 milióna eur a výdavkové finančné operácie vo výške 1,76 milióna eur.
Na financovanie kapitálových výdavkov v rozpočte na rok 2026 je okrem vlastných zdrojov navrhnuté aj použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 620.953,87 eura a fondu rozvoja bývania vo výške 45.000 eur na projektovú dokumentáciu Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Domum.
Čo sa týka investičných akcií, samospráva plánuje na rok 2026 dokončenie prác začatých v roku 2025. Medzi projekty patria napríklad rekonštrukcia ZSS Lumen, kybernetická bezpečnosť, Cyklochodník Pod Párovcami, rekonštrukcia viacerých miestnych ciest, pokračovanie v rekonštrukciách základných a materských škôl, základnej umeleckej školy, sanácia základov Kolonádového mosta či nové autobusové zastávky a rekonštrukcia nájomných bytov na Čachtickej ulici.