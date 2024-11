Piešťany zverejnili návrh budúcoročného rozpočtu

Piešťany 29. novembra (TASR) - Mesto Piešťany zverejnilo návrh budúcoročného rozpočtu. Celkové príjmy sú plánované na úrovni 41,73 milióna eur. Výdavky sú v predpokladanej hodnote 41,72 milióna eur. Rozpočet je orientovaný napríklad na zabezpečenie správy mesta, služieb pre občanov, zvýšenie bezpečnosti, sociálnu starostlivosť a bývanie, životné prostredie či dopravu.



Medzi priority samosprávy bude patriť aj mestská autobusová doprava, kde bude úhrada straty v oveľa vyššej sume ako v roku 2024, služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb, starostlivosť o majetok vo vlastníctve mesta či údržba verejných priestranstiev a verejné osvetlenie.



Bežné príjmy sú plánované na úrovni 34,27 milióna eur, výdavky by mali dosiahnuť 33,95 milióna eur. Kapitálové príjmy sú predpokladané vo výške 1,05 milióna eur, kapitálové výdavky na úrovni 6,58 milióna eur. Investičné projekty by mohli byť financované aj prostredníctvom plánovaného úveru v objeme 4,76 milióna eur. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú vo výške 6,4 milióna eur (vrátane navrhovaného úveru), výdavkové finančné operácie sú navrhované v hodnote 1,19 milióna eur.



Navrhovaný rozpočet počíta napríklad s rekonštrukciou zariadenia sociálnych služieb Lumen (2,1 milióna eur), nákupom pozemku Kemp Lodenica (230.000 eur) či s rekonštrukciou škôl a školských zariadení (1,2 milióna eur). Plánovaná je rekonštrukcia a obnova viacerých kultúrnych pamiatok a pamätihodností.



Do skateparku na sídlisku A. Trajana by mohlo mesto investovať približne 140.000 eur. Rekonštrukciou za vyše jeden milión eur by mohol prejsť aj mestský park - centrálna lúka. Navrhovaný rozpočet počíta aj so stavebnými úpravami v predstaničnom priestore a s rekonštrukciou viacerých komunikácií.