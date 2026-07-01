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Piešťany budujú sieť nabíjacích staníc, má ich pribudnúť 11
Nová stanica pred mestským úradom je rýchlonabíjacia a je súčasťou projektu s názvom Koncepcia rozvoja nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Piešťany.
Autor TASR
Piešťany 1. júla (TASR) - V Piešťanoch začali s budovaním siete elektronabíjacích staníc pre elektromobily. Ako uviedla radnica na sociálnej sieti, prvá už pribudla na Námestí SNP pred mestským úradom. Celkovo má v meste vzniknúť 11 nabíjacích staníc s 22 nabíjacími bodmi. Mesto na projekt získalo z Plánu obnovy a odolnosti SR takmer 150.000 eur. Pre TASR to uviedla Hana Dupkaničová z príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany (SMP).
Nová stanica pred mestským úradom je rýchlonabíjacia a je súčasťou projektu s názvom Koncepcia rozvoja nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Piešťany. Podľa samosprávy má zjednodušiť nabíjanie elektromobilov počas vybavovania úradných záležitostí alebo návštevy centra mesta.
V rámci projektu vzniknú dve rýchlonabíjacie stanice (DC) s výkonom 50 kilowattov doplnené o AC nabíjanie s výkonom 22 kilowattov a deväť AC staníc s výkonom 2 krát 22 kilowattov. Rýchlonabíjacie stanice budú na Námestí SNP pri mestskom úrade a na Nálepkovej ulici. Ďalšie AC stanice pribudnú na uliciach Čachtická, Vodárenská, Valová, Andreja Hlinku, Javorová, E. F. Scherera, Mateja Bela, Rekreačná a Hlboká.
Podľa mesta stanice zvýšia komfort pre majiteľov elektromobilov, zlepšia dostupnosť nabíjania na frekventovaných miestach a prispejú k zatraktívneniu Piešťan. Samospráva zároveň očakáva, že projekt podporí rozvoj udržateľnej mobility a prispeje k znižovaniu emisií v meste. Projekt realizujú Služby mesta Piešťany, ktorým boli na výstavbu pridelené finančné prostriedky z plánu obnovy.
Nová stanica pred mestským úradom je rýchlonabíjacia a je súčasťou projektu s názvom Koncepcia rozvoja nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v meste Piešťany. Podľa samosprávy má zjednodušiť nabíjanie elektromobilov počas vybavovania úradných záležitostí alebo návštevy centra mesta.
V rámci projektu vzniknú dve rýchlonabíjacie stanice (DC) s výkonom 50 kilowattov doplnené o AC nabíjanie s výkonom 22 kilowattov a deväť AC staníc s výkonom 2 krát 22 kilowattov. Rýchlonabíjacie stanice budú na Námestí SNP pri mestskom úrade a na Nálepkovej ulici. Ďalšie AC stanice pribudnú na uliciach Čachtická, Vodárenská, Valová, Andreja Hlinku, Javorová, E. F. Scherera, Mateja Bela, Rekreačná a Hlboká.
Podľa mesta stanice zvýšia komfort pre majiteľov elektromobilov, zlepšia dostupnosť nabíjania na frekventovaných miestach a prispejú k zatraktívneniu Piešťan. Samospráva zároveň očakáva, že projekt podporí rozvoj udržateľnej mobility a prispeje k znižovaniu emisií v meste. Projekt realizujú Služby mesta Piešťany, ktorým boli na výstavbu pridelené finančné prostriedky z plánu obnovy.