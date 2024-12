Piešťany by mali v roku 2025 hospodáriť s mierne prebytkovým rozpočtom

Piešťany 13. decembra (TASR) - Celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany by mali v roku 2025 dosiahnuť 41,86 milióna eur vrátane príjmových finančných operácií. Prebytok rozpočtu má byť 1668 eur. Na investičné akcie je vyčlenených 6,58 milióna eur. Návrh rozpočtu schválili poslanci na štvrtkovom (12. 12.) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch.



Bežné príjmy sú predpokladané vo výške 34,27 milióna eur. Kapitálové príjmy sú rozpočtované na úrovni 1,05 milióna eur. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 33,95 milióna eur a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy, dotácie, ako aj výdavky vyplývajúce mestu zo zákonných ustanovení.



Kapitálové výdavky v objeme 6,58 milióna eur budú použité na plánované investičné akcie mesta. Samospráva má v roku 2025 v prvom rade naplánované dokončenie investičných akcií začatých, ale nedokončených v roku 2024. "Dokončíme rekonštrukciu Štúrovej ulice, opravu prvej etapy predstaničného priestoru. Ďalšími plánovanými sú akcie financované z grantov, kde bolo mesto úspešné - rekonštrukcia zariadenia sociálnych služieb Lumen, umiestnenie elektronabíjacích staníc, kybernetická bezpečnosť," priblížilo mesto na svojom webe.



Samospráva plánuje aj investície do viacerých škôl a školských zariadení. Do rekonštrukcie a opráv kultúrnych pamiatok a pamätihodností v meste je vyčlenená suma približne 202.000 eur. "Prioritou bude monitoring pilierov Kolonádového mosta, obnova fontánky pred barlolámačom vo výške približne 70.000 eur, rekonštrukcia archívu mestského úradu a reštaurovanie sôch," dodalo mesto.



Na rozvoj športovísk je v roku 2025 vyčlenená suma približne 150.000 eur. Mesto sa chce zamerať na prípravu projektovej dokumentácie a výstavbu skateparku v sume približne 140.000 eur. Takisto na nové petangové ihrisko a na vypracovanie štúdie na výstavbu novej multifunkčnej haly. Prioritou v oblasti životného prostredia je vybudovanie stanovíšť na zber odpadu a rekonštrukcia mestského parku - centrálnej lúky - v objeme viac ako jeden milión eur. Na zlepšenie stavu cestnej infraštruktúry, výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií je v budúcoročnom rozpočte vyčlenená suma takmer 1,1 milióna eur.