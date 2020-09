Piešťany by odloženie povinnosti separácie kuchynského odpadu uvítali

Piešťany 5. septembra (TASR) – Povinné zavedenie separácie kuchynského odpadu sa v Piešťanoch pravdepodobne prejaví vo zvýšení miestneho poplatku. Iba predpokladané náklady na zakúpenie zberných nádob vyjdú podľa vedúceho odboru životného prostredia na mestskom úrade Jaroslava Janečka radnicu na 222.000 eur. Ďalšie náklady sú spojené s vývozom nádob a odvozom biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenie.



"Sme na separáciu pripravení v rámci svojich finančných a technických možností," konštatoval Janeček pre TASR. Mesto by podľa jeho vyjadrenia uvítalo možnosť posunutia termínu plnenia tejto povinnosti, ktorá je od 1. januára budúceho roka. "Mohli by sme takto získať priestor a potrebné financie pre dôsledné zavedenie tohto systému zberu pre všetkých obyvateľov žijúcich v bytových a rodinných domoch," povedal. Pred samosprávou stojí teraz úloha zaobstarať potrebné nádoby, zabezpečiť ich distribúciu do domácností. "A nájsť vhodného spracovateľa odpadu, keďže v súčasnosti dostatočné spracovateľské kapacity chýbajú," dodal Janeček.



Limitujúcim faktorom je pre mesto ekonomický ukazovateľ. Piešťany na zavedenie zberu potrebujú podľa Janečka nemalé prostriedky aj napriek tomu, že majú vybudovanú novú kompostáreň, ktorá je tesne pred spustením do prevádzky. No v nej sa môže spracovávať iba biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu. "V prípade spracovania aj kuchynského by bolo potrebné zakúpenie novej hygienizačnej jednotky," dodal.