Čestným občianstvom a cenou mesta Piešťany ocenili významné osobnosti

Piešťany 2. júna (TASR) – Mesto Piešťany pri príležitosti osláv 910. výročia prvej písomnej zmienky ocenilo osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj a reprezentáciu. Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Dome umenia vo štvrtok (1. 6.) odovzdal primátor Peter Jančovič dekrét o čestnom občianstve a Cenu mesta Piešťany.



Čestnou občiankou rodného mesta sa stala moderátorka Alena Heribanová, in memoriam športovec a bývalý riaditeľ piešťanských kúpeľov Karol Salva a riaditeľ mestského kultúrneho strediska Anton Pastírik. "Piešťany mám vo svojom srdci, spájajú sa mi nielen s mojou rodinou. Pre mňa je to vždy svetové mesto na malom Slovensku, ktoré navštevovali tie najprestížnejšie osobnosti zo zahraničia. Som rada, že som mohla pridať vlastný kus práce k tomu, aby sa svet o Piešťanoch dozvedel," povedala po prevzatí ocenenia Heribanová.



Laureátmi Ceny mesta Piešťany sa stali kronikár mesta Alexander Murín, zakladateľ piešťanského Rotary clubu, aktivista a organizátor Viktor Nižňanský, legenda československej mikropočítačovej histórie Roman Kišš a filantrop Dušan Guľáš. Ocenenie prevzali aj dlhoročné riaditeľky, a to Domu umenia Edita Bjeloševičová a mestskej knižnice Margita Galová, tiež záhradná a krajinná architektka Eva Wernerová. In memoriam ho udelili priekopníkovi triatlonu Miroslavovi Ričánymu.



"Bolo to pre mňa príjemné prekvapenie. Moja práca bola po celý život mojím hoby," povedal Kišš, ktorého meno sa spája s prvým počítačom na Slovensku. Nižňanský, ako povedal, chcel popri práci na centrálnej úrovni prispieť aj tam, kde sa narodil. Bol iniciátorom viacerých piešťanských projektov, ktoré fungujú dodnes. "Je čas, aby sme opraty posunuli nastupujúcej generácii, ale pripravili sme ešte s priateľmi víziu mesta do roku 2034 a som rád, že sa s ňou zoznámilo množstvo mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú, ako v tomto meste pokračovať. Piešťany majú genius loci, ktoré nikto nezmaže, treba na to nadväzovať," uviedol.



Podľa Drahomíry Moretovej z piešťanskej radnice súčasťou osláv je aj výstava Piešťany a okolie: Od zoborskej listiny po súčasnosť a ďalšie aktivity. Posterová výstava je inštalovaná v Dome umenia, postupne bude sprístupnená aj v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany a ďalších inštitúciách.