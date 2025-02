Piešťany chcú opraviť Čiernu fontánu, potrebujú však získať financie

Piešťany 13. februára (TASR) - Mesto Piešťany chce opraviť Čiernu fontánu na Námestí slobody, ktorá je nefunkčná, potrebuje však získať financie. V zasadacej miestnosti Mestského úradu v Piešťanoch sa 11. februára konalo stretnutie vedenia mesta s autormi pôvodného projektu. Hľadali možnosti, ako fontánu opraviť a zachovať jej prvotný projekt a zámer. V blízkej budúcnosti sa radnica chystá vyhlásiť tender na jej zhotoviteľa. TASR to uviedol referent pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu Martin Ričány.



"Sme na začiatku, potrebujeme vypracovať projektovú dokumentáciu, a potom budeme vedieť predbežnú sumu. Nikto si teraz netrúfa povedať, koľko by to stálo," priblížil.



Samospráva uviedla na sociálnej sieti, že fontána v takomto stave v centrálnej časti mesta kazí vzhľad verejného priestoru a pekný dojem obyvateľom a návštevníkom mesta. "Jej komplexná oprava však bude stáť nemalé peniaze, ktoré v mestskom rozpočte nemáme a nezostáva nám nič iné, ako hľadať na rekonštrukciu iné zdroje financovania," doplnila.



Čierna fontána na Námestí slobody s názvom Príbeh Váhu pochádza z roku 2007. Autormi jej návrhu sú Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová a Denisa Krupová. Výtvarným dotvorením tejto fontány je dielo Dušana Králika Vtáčí ostrov, ktoré je integrálnou súčasťou celkového výtvarného konceptu.