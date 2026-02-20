< sekcia Regióny
Piešťany chcú plaváreň, projekt brzdí Fond na podporu športu
Autor TASR
Piešťany 20. januára (TASR) - Mesto Piešťany chce stavať Národné tréningové centrum plaveckých športov s podporou olympijského hnutia aj Slovenskej plaveckej federácie, projekt však blokuje zmena legislatívy týkajúca sa podpory z Fondu na podporu športu (FnPŠ). Po novom sa samospráva nemôže uchádzať o podporu, ak v uplynulých piatich rokoch uspela dvakrát. Mesto už získalo financie na umelý trávnik na futbalovom štadióne a na opravu chladenia zimného štadióna. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič.
„Ak ste boli dvakrát úspešní za posledných päť rokov, tak už tretíkrát nemôžete byť. Tým, že mesto získalo menšie projekty, sme vyblokovaní z možnosti podať desaťmiliónový projekt na plaváreň,“ ozrejmil. Mesto podľa neho nemá vlastné zdroje vo výške približne desať miliónov eur na realizáciu stavby.
Projekt Národného tréningového centra plaveckých športov pritom už má spracovanú projektovú dokumentáciu, vydané stavebné povolenie aj pripravené pozemky. „Ešte nikdy sme v Piešťanoch neboli tak blízko pri výstavbe plavárne ako dnes,“ doplnil.
Podľa primátora by nešlo len o projekt pre obyvateľov mesta, ale o infraštruktúru celoslovenského významu. „Plaváreň nemá byť len pre miestnych obyvateľov. Má to byť národné tréningové centrum Martiny Moravcovej, kde máme podporu olympijského zväzu aj Slovenskej plaveckej federácie. Z hľadiska plávania je to investícia číslo jeden na najbližšie roky,“ zdôraznil.
Ako možné riešenie fond odporučil podať žiadosť prostredníctvom iného subjektu, napríklad mestskej príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany. Tento postup však vyvolal právne pochybnosti. Riaditeľka organizácie Hana Dupkaničová ponúkla primátorovi rezignáciu v súvislosti s uznesením mestského zastupiteľstva, ktorým ju poslanci vyzvali bezodkladne podať žiadosť o dotáciu. Argumentuje vážnymi právnymi pochybnosťami o tom, či môže byť organizácia v zmysle platnej legislatívy žiadateľom a príjemcom takejto dotácie.
Mesto podľa Jančoviča disponuje dvoma právnymi analýzami, ktoré považujú odporúčaný postup za možný. Samospráva aj Dupkaničová požiadali o stanovisko Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR aj samotný fond. „Ministerstvo vo svojej odpovedi uviedlo, že mestská organizácia môže byť žiadateľom, konkrétne posúdenie zákonnosti postupu však odkázalo na fond, ktorý zatiaľ stanovisko neposkytol. Snažíme sa v tejto situácii zorientovať, ale dnes nás to blokuje,“ dodal Jančovič. Aktuálne čakajú radnica aj Služby mesta Piešťany na oficiálne usmernenie.
