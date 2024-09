Piešťany chcú v knižnici slnolamy financie skúsia získať z Envirofondu

Piešťany 20. septembra (TASR) - Mesto Piešťany chce vybudovať v knižnici tieniace slnolamy, na ich financovanie sa pokúsia získať dotácie z Envirofondu. Radnica o tom informovala na svojom webe.



Rozpočet projektu predstavuje podľa mesta 47.973 eur. Samospráva by sa mala podieľať na financovaní vo výške jedného percenta z celkových výdavkov sumou 479 eur. "Cieľom aktivít projektu je v čo najväčšej miere zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy, ktoré sa prejavujú formou extrémnych prejavov počasia, a to vĺn horúčav, prívalových dažďov a podobne," informovalo mesto na svojom webe.



Podľa samosprávy by clony pomohli v letných mesiacoch zlepšiť tepelnú pohodu pracovníkom aj návštevníkom mestskej knižnice. "Piešťany spadajú do siedmeho stupňa ohrozenia horúčavami a druhého stupňa ohrozenia zrážkami," dodalo mesto.



Projekt je v súlade s Nízkouhlíkovou stratégiou Trnavského samosprávneho kraja.