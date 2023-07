V Piešťanoch môžu cyklisti naďalej jazdiť po pešej zóne cez dopoludnie

Piešťany 10. júla (TASR) - Mesto Piešťany zotrvá v rozhodnutí povoliť cyklistom v ranných hodinách vjazd na pešiu zónu na Winterovej ulici. Radnica vyhodnotila údaje zo skúšobného obdobia počas júna a rozhodla sa na základe výsledkov pokračovať. Informovala o tom Veronika Bardíková z tlačového oddelenia mestského úradu.



Mesto umožnilo v rámci kampane Do práce na bicykli na celý mesiac zrušiť zákaz vstupu cyklistom na pešiu zónu. Cyklisti mohli tadiaľ jazdiť v čase zásobovania obchodných prevádzok od 5.00 do 10.00 h. V závere mesto s mestskou políciou vyhodnotilo situáciu.



"Skúsenosti okolitých miest za posledné roky ukazujú, že cyklisti do centra mesta patria. Piešťany sú predsa aj mestom bicyklov. Kľúčom k úspechu je vzájomná ohľaduplnosť chodcov a cyklistov," uviedol na štarte akcie primátor mesta Peter Jančovič. Počas skúšobnej doby neprišlo podľa mestskej polície k žiadnym kolíziám či nehodám.