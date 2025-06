Cyklotrasa Zelená cesta je oficiálne sprístupnená verejnosti

Piešťany 16. júna (TASR) - Cyklotrasa Zelená cesta, ktorá spája mestá Piešťany a Vrbové, je od nedele (15. 6.) oficiálne sprístupnená verejnosti. Ide o 7,6 kilometra dlhú trasu popri bývalej železničnej trase za viac ako 5,5 milióna eur. Za vznik cyklotrasy lobovala verejnosť aj Združenie obcí Zelená cesta takmer 18 rokov. Združenie súčasne podpísalo memorandum o spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom (TTSK).



Ako uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič, kraj pomohol pri realizácii projektu aj finančne. „Z rozpočtu Trnavského kraja sa na dokončenie a pre kolaudačný proces zrealizovala dôležitá investícia a dávali sme 200.000 eur na to, aby sme mohli cyklotrasu otvoriť,“ priblížil.



„Myslím si, že je to inšpirácia a môže to byť vzorom pre ostatné samosprávy,“ uviedol minister dopravy SR Jozef Ráž (Smer-SD). Pri tejto príležitosti avizoval, že jeho rezort prišiel pre podobné prípady s riešením. Ak bude jasné, že železnica už nebude slúžiť svojmu pôvodnému účelu, prerobí sa priamo na cyklotrasu.



Cyklotrasa má zvýšiť bezpečnosť na frekventovanej ceste. „Keď prechádzame do okolitých obcí a do Vrbového týmto smerom, či už ste vodič auta alebo na bicykli, tak vám tuhne krv v žilách. Myslím, že teraz sa výrazným spôsobom zlepší bezpečnosť na cestách,“ uviedol primátor Piešťan Peter Jančovič s tým, že je to skvelý environmentálny spôsob, ako využiť niečo, čo už bolo nevyužívané.



Zelená cesta celkovo prepája 17 kilometrov cyklotrás. V rámci projektu sa zrekonštruovalo sedem mostných objektov a kompletná sanácia mosta nad diaľnicou. Prebehla tiež inštalácia bezpečnostného zábradlia cyklotrasy v dĺžke takmer 3,6 kilometra, rekonštrukcia priecestí a osadenie nového osvetlenia a zvodidiel.



Preprava po tejto železničnej trati sa skončila v roku 1978. Myšlienka Zelenej cesty vznikla ešte v 90. rokoch minulého storočia. V roku 2017 vzniklo združenie obcí tvorené mestami Piešťany, Vrbové a obcami Trebatice a Krakovany. Združenie má pozemky pod traťou od železníc v desaťročnom prenájme s možnosťou prolongácie.