V Piešťanoch by do leta mali opraviť priestor pred hotelom Slovan

Piešťany 2. februára (TASR) – Do začiatku tohtoročnej letnej sezóny v Piešťanoch chcú Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLKP) opraviť a sprístupniť fontánu s okolím pri desaťročia zatvorenom hoteli Slovan. Podľa generálneho riaditeľa Andreasa Schustera sa na to chystali už pred vyše dvoma rokmi, úmysel zahatala pandémia ochorenia COVID-19. Na pláne spolupracujú s mestom a piešťanskými aktivistami.



„Kúpele už dávnejšie prejavili vôľu na zrekonštruovanie a otvorenie priestranstva pre verejnosť,“ potvrdil primátor Piešťan Peter Jančovič. Hotel Slovan sa nachádza na vstupe do mestského parku pri Kursalone a zatvorený je už viac ako tridsať rokov. Obklopuje ho ohrada, ktorá zahrnula aj fontánu a oddychovú zónu. Kúpele v priebehu rokov chceli hotel opraviť a potom rokovali aj o jeho predaji, nateraz však zostáva ich majetkom. Rozhodnutiu k obnove napomohla aj iniciatíva Piešťanského okruhu, ktorého členovia oslovili kúpele i mesto a ponúkajú svoju brigádnickú výpomoc pri prácach. SLKP pri obnove spolupracujú s Krajským pamiatkovým úradom Trnava a vyčlenili na ňu prostriedky. Mesto je podľa primátora pripravené následne sa o lokalitu, predovšetkým zeleň, starať, po inštalovaní bezpečnostných kamier v réžii kúpeľov sa napoja na systém mestskej polície.



„Pomaly ukrajujeme z tejto témy,“ povedal Jančovič s tým, že Slovan za plotom patrí k neuralgickým bodom kúpeľného mesta. Rozsiahla fontána však z finančných dôvodov nebude mať nateraz spustený vodný systém a bude vysypaná štrkom. Pribudne aj nové osvetlenie a mobiliár.



Hotel s pôvodným názvom Rónai, potom Royal, býval najluxusnejším hotelom piešťanských kúpeľov. Postavili ho na začiatku 20. storočia.