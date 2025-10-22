< sekcia Regióny
Piešťany hľadajú poskytovateľa systému SMS platby za parkovanie
Piešťany 22. októbra (TASR) - Mesto hľadá poskytovateľa služieb spočívajúcich v zabezpečení možnosti platby za dočasné parkovanie motorových vozidiel v zóne s regulovaným státím na území mesta prostredníctvom mobilného telefónu bez registrácie. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa zákazky zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Pôjde o poskytnutie služieb systémom SMS s využitím všetkých mobilných operátorov na Slovensku a zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za parkovanie vrátane odborného zaškolenia. Nevyhnutnosťou je integrácia, resp. prepojenie systému platieb cez SMS s informačným systémom pre správu regulovaného parkovania v zóne.
Pojem bez registrácie v tomto prípade znamená, že pred odoslaním SMS na úhradu parkovného nie je potrebná registrácia odosielateľa do žiadneho systému. Platba parkovného prostredníctvom mobilného telefónu využívajúceho zahraničného operátora nebude možná. Títo klienti budú môcť platiť parkovné iným spôsobom.
Systém tiež umožní napríklad úhradu parkovného s tarifikáciou jednej hodiny, zakúpenie parkovacieho lístku vopred a aj mimo prevádzkových hodín daného pásma s tým, že čas začiatku plynutia uhradeného parkovného systém automaticky nastaví až od začiatku prevádzkovej doby. Vodiči si budú môcť cez SMS predĺžiť dobu parkovania alebo si zakúpiť lístok na viac hodín prostredníctvom jednej SMS správy.
Servisná SMS komunikácia bude bezplatná vrátane notifikácie exspirácie už realizovanej úhrady. Zákazník bude mať možnosť získania daňového dokladu o úhrade parkovného. Súčasne, pokiaľ bude objednávka SMS parkovného napísaná v nesprávnom formáte a nebude ju možné riadne identifikovať a registrovať, služba upozorní odosielateľa na túto skutočnosť bezplatnou SMS.
Predpokladaná hodnota zákazky je 80.000 eur. Hlavným kritériom je najnižšia výška provízie z tržieb za dočasné parkovanie motorových vozidiel uskutočnených prostredníctvom SMS. Navrhovatelia môžu svoje ponuky zasielať do 30. októbra. Predpokladané trvanie zákazky je od začiatku roka 2026 do konca roka 2027.
