Piešťany hľadajú zhotoviteľa obnovy centrálnej lúky v mestskom parku

Piešťany 11. júna (TASR) - Hľadanie zhotoviteľa obnovy centrálnej lúky v mestskom parku v Piešťanoch pokračuje. Pôvodná lehota na predkladanie ponúk bola do 11. júna, mesto ju však predĺžilo, záujemci sa tak môžu zapojiť do 16. júna. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Centrálna lúka mestského parku po zrealizovaní projektu bude slúžiť ako oddychová zóna, ale aj na pikniky a športovo-oddychové účely ako organizovanie rôznych športových aktivít, napríklad volejbal, hokejbal a podobne. Rekonštrukcia zachová existujúce hodnoty parku vrátane historických.



V rámci projektu pôjde o búracie práce mimo spevnených plôch a asanáciu drevín, drobnú architektúru, inštaláciu pergoly a akustických prvkov, výsadbu zelene, inštaláciu rozvodu polievacej úžitkovej vody a zavlažovacieho systému.



Predpokladané celkové oprávnené výdavky sú vyčíslené na 916.000 eur, z nich osem percent predstavuje spolufinancovanie mesta. Na projekt schválili grant z Operačného programu Slovensko. Lokalita sa nachádza v centrálnej zóne mesta Piešťany, ktorá je zároveň pamiatkovou zónou.