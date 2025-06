Piešťany hľadajú zhotoviteľa rekonštrukcie ZOS Lumen

Piešťany 13. júna (TASR) - Mesto Piešťany plánuje rekonštrukciu budovy Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen za viac ako dva milióny eur. Cieľom je vybudovať moderné sociálne zariadenie s kapacitou 30 prijímateľov. Samospráva vyhlásila verejné obstarávanie, navrhovatelia môžu predkladať cenové ponuky do 3. júla. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Predmetom zákazky je rekonštrukcia ZOS vrátane búracích prác, statiky, zdravotechniky, vykurovania, plynoinštalácie, elektroinštalácie, vybudovanie výdajne stravy, úprava spevnených plôch, sadové úpravy a dažďová kanalizácia. „Samotné stavebné práce by sa mali začať v období august až september. Dokončenie stavebných prác a začiatok kolaudačného konania sú naplánované na september až október 2026,“ uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.



Začiatok poskytovania služieb v zrekonštruovanom objekte sa vyvinie v závislosti od termínu kolaudácie zariadenia. Ukončenie stavebných prác a nákup interiérového vybavenia je plánovaný na štvrtý kvartál roka 2026. „Začiatok poskytovania sociálnej služby v podporenom objekte by mohol byť záverom roka 2026,“ dodala hovorkyňa.



Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z viacerých zdrojov. Eurofondy sú vo výške 1.827.653,99 eura, financie zo štátneho rozpočtu vo výške 150.512,68 eura a mesto sa bude podieľať sumou 172.014,50 eura.