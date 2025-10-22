Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Regióny

Piešťany informovali o ďalšom postupe pri uzávere Kolonádového mosta

.
Na archívnej snímke zrekonštruovaný Kolonádový most v Piešťanoch. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Radnica má k dispozícii projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie na sanáciu dvoch pilierov.

Autor TASR
Piešťany 22. októbra (TASR) - Mesto Piešťany informovalo o ďalšom postupe v súvislosti s uzáverou Kolonádového mosta. Radnica má k dispozícii projektovú dokumentáciu a platné stavebné povolenie na sanáciu dvoch pilierov Kolonádového mosta, ktoré boli odborníkmi vyhodnotené ako havarijné. Až po dopracovaní týchto výstupov sa rozhodne o postupe prípravy rekonštrukcie. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

Most zostáva úplne uzavretý pre verejnosť až do ukončenia rekonštrukcie. „Mesto Piešťany si uvedomuje, že uzávera ovplyvňuje aj fungovanie kúpeľov a prístup ich návštevníkov na Kúpeľný ostrov,“ priblížila. Samospráva bude verejnosť priebežne informovať o ďalšom postupe, výsledkoch odborných prác a harmonograme rekonštrukcie. Spomenula tiež financovanie projektu, ktoré bude zabezpečené z rozpočtu mesta formou úveru, keďže externé dotačné zdroje sa doposiaľ nepodarilo získať.

Pre obyvateľov a návštevníkov je zabezpečená mestská autobusová doprava (MAD), ktorá naďalej premáva podľa platného cestovného poriadku. Podľa vyťaženosti jednotlivých liniek bude mesto v prípade potreby rokovať s dopravcom o posilnení spojov. Pre peších je k dispozícii lávka na Krajinskom moste, ktorá je bezpečne osvetlená aj vo večerných hodinách.

Mesto zároveň zabezpečilo monitorovanie priestoru mestskou políciou a pripravuje zazimovanie a vypratanie vnútorných priestorov mosta. Aktuálne platí zákaz plavby a rybolovu v úseku rieky Váh pod Kolonádovým mostom až do odvolania. Zakázané je tiež zdržiavať sa v jeho bezprostrednej blízkosti na vode i na brehoch. „Rozumieme, že uzávera Kolonádového mosta spôsobuje obmedzenia, ale bezpečnosť je pre nás prvoradá. Kolonádový most je symbolom Piešťan a chceme, aby po rekonštrukcii slúžil ďalším generáciám v plnej kráse a bezpečí,“ dodal primátor Peter Jančovič.

Krízový štáb mesta Piešťany na zasadnutí 17. októbra rozhodol, že Kolonádový most zostane uzavretý až do ukončenia jeho plánovanej rekonštrukcie. Rozhodnutie vychádza z posudkov statikov a výsledkov monitorovacích meraní, ktoré potvrdili zhoršený technický stav pilierov mosta.

Odborné merania preukázali kritický stav základov prvého a druhého piliera vrátane ich výrazného obnaženia a oslabenia v dôsledku dlhodobej erózie riečneho dna. „Podľa statického posudku most nie je možné ďalej zaťažovať viac, než je jeho vlastná hmotnosť, a preto akýkoľvek pohyb osôb alebo vozidiel by mohol predstavovať riziko pre bezpečnosť ľudí aj samotnej konštrukcie,“ pripomenula.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu

HRABKO: Premiér spomínal predčasné voľby kvôli hlasovaniu o rozpočte