KC Arta prináša vojnový Charkov cez inštaláciu virtuálnej reality

Piešťany 22. februára (TASR) - Piešťanské Kultúrno-kreatívne centrum Arta pripravilo v slovenskej premiére na sobotu (24. 2.), deň druhého výročia vypuknutia vojny na Ukrajine, inštaláciu virtuálnej reality - krátky film z vojnového Charkova. Ide o dielo česko-ukrajinskej dvojice Ondřej Moravec a Volodymyr Kolbasa, informovala dramaturgička centra Katarína Gregušová.



"S obyvateľmi zbombardovaného Charkova sa divák môže tvárou v tvár stretnúť prostredníctvom inštalácie virtuálnej reality Fresh Memories: The Look," uviedla. Krátky film predstaví Arta v priestore, ktorý bol rok po začatí bojov zázemím pre miestnu ukrajinskú komunitu pletúcu maskovacie siete. Inštalácia bude tvorená bude každý deň od 14.00 do 18.00 h do nedele 3. marca. "Snímka diváka vďaka virtuálnej realite prenáša do rozbombardovaného Charkova. Centrom záujmu projektu sú príbehy obyčajných ľudí postihnutých ruskou inváziou. Charkov bol dlho jedným z vojnou najviac zasiahnutých miest," uviedla Gregušová.



Diváka snímka prenáša práve do ruín, na ihrisko, do nemocnice a zničených bytov, kde sa môže pozrieť do očí miestnym obyvateľom - Aline, Tetiane, Ivanovi, Anne. Tvorcovia pritom využívajú princíp dlhého a intenzívneho pohľadu z očí do očí, ktorý dokáže sprostredkovať silné emócie. "Zážitok, navyše, umocňuje skutočnosť, že sa všetko odohráva bez slov, len s autentickými zvukmi," doplnila. Hlavným cieľom projektu je nezabudnúť na tragickú realitu, ktorá nevyžiadane ovplyvňuje ľudské príbehy obyčajných ľudí.