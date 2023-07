V Piešťanoch spríjemňujú klímu v centre mesta fontány, stromy a Váh

Piešťany 13. júla (TASR) - Fontány kúpeľného mesta Piešťany spolu s blízkou riekou Váh a vysokým počtom stromov vo viacerých parkoch a uliciach mesta zabezpečujú prirodzené zmierňovanie horúčav v meste počas letných dní. Podľa Eriky Studenej zo Služieb mesta Piešťany (SMP) ich je desať a k tomu prevádzkujú aj ďalších päť pitných fontán.



Najznámejšou fontánou je asi Príbeh prameňov v Sade A. Kmeťa so svojimi skackajúcimi prameňmi, ďalej to je fontána na Námestí slobody s názvom Príbeh Váhu, pred kinom Fontána sa nachádza Chlapec s rybami, fontána Kvet Victoria Regia je inštalovaná na Staničnej ulici a malá fontánka je pri známom Barlolámačovi na Kolonádovom moste.



SMP popri tom na udržanie vody v trávnatých porastoch kosia v niektorých častiach mesta až vzrastlé kvitnúce trávnaté plochy. "Proti prenikavému slnku sú chránené aj detské ihriská. Mnohé máme umiestnené pod stromami a tak je v letných mesiacoch možná hra detí v tieni," doplnila Studená. SMP disponujú jedným cisternovým vozidlom, ktoré by bolo v čase vysokých teplôt v uliciach možné použiť na kropenie ulíc. "Avšak vozidlo je určené a plne vyťažené na polievanie nových výsadieb stromov, ktoré by bez dodanej vody uhynuli," dodala Studená.