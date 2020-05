Kúpeľný hotel v Piešťanoch začal prijímať repatriantov

Piešťany 6. mája (TASR) – Slovenské liečebné kúpele Piešťany začali dnes dopoludnia prijímať prvých repatriantov do svojho hotela Grand na Kúpeľnom ostrove. Zariadenie vyčlenilo spolu 140 miest pre tých, ktorí musia v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu absolvovať karanténu. Potvrdila to pre TASR riaditeľka hotela Michaela Uhrínová.



"Ubytovaní budú po jednom, v prípade rodiny po dvoch v izbe. Každá má vlastné hygienické zariadenie a balkón,“ uviedla Uhrínová. O ľudí, vracajúcich sa zo zahraničia na Slovensko sa bude starať 29 zamestnancov hotela a ďalších 12 pracuje pri organizačných činnostiach. Hotel má samostatnú kuchyňu, prístupové cesty sú pre ostatných ľudí v kúpeľoch zabezpečené.



„Na Kúpeľný ostrov sa dá dostať iba cez rampu, autom nie je možný iný príchod ani odchod,“ povedala riaditeľka hotela. Hotel má osem poschodí so 161 izbami, ubytovanie pre tento účel poskytne od druhého po posledné. Niektoré izby drží hotel ako prípadnú nutnú rezervu.



Piešťanské kúpele začali od 4. mája opätovne prijímať kúpeľných hostí. Tí sú ubytovaní na opačnom konci Kúpeľného ostrova a ku kontaktu s repatriantmi tak vôbec nepríde.