Piešťany majú so zostavovaním budúcoročného rozpočtu problémy

Piešťany 7. novembra (TASR) - Mesto Piešťany má so zostavovaním budúcoročného rozpočtu problémy. Okrem poplatkov za odpad nemajú v pláne iné zvyšovanie daní. TASR to uviedol primátor mesta Peter Jančovič s tým, že Piešťanom, ale aj ostatným samosprávam na Slovensku chýbajú finančné zdroje a 23-percentná DPH s infláciou sa môže odraziť aj na investičných akciách či na bežnom chode mesta. Avizoval, že na investície si dokážu požičať, no s bežnými výdavkami je to podľa neho problematickejšie.



"V najbližších dňoch budeme mať finálne čísla, podľa ktorých uvidíme, z čoho musíme škrtať," priblížil Jančovič. Podľa jeho slov sa môže stať, že na niektoré služby, ktoré obyvatelia očakávali, možno samospráva nebude mať financie.



Za problematické označil legislatívne opatrenia, ako napríklad daňový bonus, ale aj odmenu 800 eur na zamestnanca, konsolidačný balíček či infláciu. "Zobrali nám veľké množstvo finančných prostriedkov, ktoré teraz v rozpočte chýbajú, hlavne na bežných výdavkoch," skonštatoval.



Jančovič spomenul tiež tlak športových klubov a verejnosti, ktoré vyžadujú od samosprávy, aby sa starala o športoviská a platila s nimi súvisiace energie. "Toto sú nepovinné výdavky samosprávy, na ktoré veľmi ťažko hľadáme peniaze," vysvetlil.



Zhodnotil, že pre povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu sa zvyšujú poplatky za odpad. "Ja s týmto ako primátor nesúhlasím, ale, žiaľ, musíme zafinancovať odpady, keď nám to legislatíva prikazuje. Iné dane nemáme v pláne zvyšovať," dodal.