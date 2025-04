Piešťany majú záujem o kemping v lodenici, vlastník je rezort vnútra

Piešťany 11. apríla (TASR) - Mesto Piešťany má záujem o chátrajúci areál Kempingu Lodenica, ktorého vlastníkom je Ministerstvo vnútra (MV) SR. Rokovania o predaji areálu Lodenica sú však v súčasnosti podľa mesta z dôvodov na strane vlastníka pozastavené. Radnica aktuálne preveruje aj možnosti nadobudnutia iných užívacích práv k tomuto majetku. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Veronika Bardíková.



Ako dodala, mesto v rámci dostupných možností neustále monitoruje aktuálnu situáciu týkajúcu sa areálu. „Všetky aktivity mestského úradu v tejto veci sú konzultované a koordinované pracovnou skupinou s názvom Areál lodenica, ktorá bola zriadená v nadväznosti na uznesenie mestského zastupiteľstva,“ priblížila.



Samospráva opakovanie prejavila záujem o získanie areálu do vlastníctva. V júni 2023 v nadväznosti na zverejnený zámer rezortu o predaji nehnuteľnosti formou zverejnenia ponuky v registri ponúkaného majetku štátu iniciovala rokovania s vlastníkom. Radnica prejavila záujem aj na osobnom stretnutí so zástupcami Centra podpory Trnava v júli 2023, to je správcom predmetného majetku, a v septembri 2023 zaslala ministerstvu list.



„Zo strany ministerstva, resp. správcu majetku štátu bolo mesto Piešťany v apríli 2024 informované, že rokovania o predaji areálu Lodenica sú z dôvodov na strane vlastníka pozastavené. Zároveň bola potvrdená skutočnosť, že vlastník nehnuteľnosti záujem mesta Piešťany o odkúpenie areálu Lodenice eviduje a v prípade obnovenia možnosti nakladania s majetkom štátu v správe Ministerstva vnútra SR bude mesto obratom kontaktované,“ uviedla radnica.



Hovorca MV SR Matej Neumann pre TASR uviedol, že o predaji sa v súčasnosti neuvažuje, keďže otázka ponechať si ho pre potreby rezortu je stále aktuálna. „Jednou z možností je aj forma zámeny pozemkov za nehnuteľnosti pre pripravované klientske centrá,“ vysvetlil. Ministerstvo podľa jeho slov zatiaľ iných záujemcov o kúpu areálu neeviduje.