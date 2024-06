Materskú školu v Piešťanoch zrekonštruujú za vyše 155.000 eur

Piešťany 26. júna (TASR) - Materskú školu (MŠ) na Ulici Alexandra Dubčeka v Piešťanoch čaká rekonštrukcia za vyše 155.000 eur. Výsledkom má byť zníženie energetickej náročnosti i vhodnejší architektonický ráz budovy. Mesto o tom informovalo na svojom webe.



"Predmetom zmluvy so zhotoviteľom sú stavebné práce spočívajúce v zateplení obvodových stien, zateplení strešného plášťa, rekonštrukcii terasy, rekonštrukcii chodníkov, dodávke a montáži bleskozvodov," ozrejmila hovorkyňa mesta Piešťany Veronika Bardíková. Dodala, že úspora energie by mala byť na úrovni takmer 50 percent oproti súčasnému stavu.



Rekonštrukcia by mala byť ukončená do 120 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom. Mesto sa zároveň usiluje o o získanie financií na túto rekonštrukciu z Programu Slovensko. Informáciu o refundácii by malo získať v najbližších dňoch.