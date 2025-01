Piešťany chcú na Základnej škole E. F. Scherera vymeniť kotol

Piešťany 30. januára (TASR) - Mesto Piešťany chce na Základnej škole (ZŠ) E. F. Scherera na sídlisku Adama Trajana vymeniť kotol z roku 1990. Dôvodom je jeho opotrebovanosť. Orientačná cena bude známa až po vyhotovení projektovej dokumentácie, ktorá je aktuálne v riešení. TASR to uviedla hovorkyňa mesta Veronika Bardíková.



Radnica by chcela práce vykonať počas letných prázdnin. Zatiaľ nevie povedať, koľko bude výmena kotla stáť. "Vypracováva sa projektová dokumentácia, v ktorej sa určí, čo všetko bude potrebné upraviť alebo vymeniť," priblížila Bardíková.



Budovu ZŠ vykuruje kotol z roku 1990. Do školskej kotolne bol premiestnený ešte z pôvodnej vonkajšej kotolne. Výmenu odporučil revízny technik. "Kotol je zatiaľ funkčný, avšak vzhľadom na vek je neefektívny a je len otázkou času, kedy sa pokazí. Ďalším problémom je nedostatok náhradných dielov na kotle s takýmto rokom výroby," doplnilo mesto na svojom webe.