Piešťany našli 59 dobrovoľníkov, seniorom pomôžu s nákupom

Piešťany 27. marca (TASR) – Obyvateľom Piešťan, ktorým nemôžu nakúpiť príbuzní ani susedia, ponúka pomoc samospráva. Služba, ktorú mesto spúšťa, je určená prioritne osamelým seniorom, ktorým v prípade nutnosti zabezpečí základné potreby. Dobrovoľníci počas krízového obdobia spôsobeného výskytom nového koronavírusu zabezpečia nákupy základných potravín, prípadne liekov.



Radnica vyzýva obyvateľov mesta, aby si všímali vo svojom okolí osamelých seniorov, a ak je možné, zabezpečili im nevyhnutný nákup. "V prípade, že nemôžete pomôcť vy, ale senior prejavil záujem o pomoc dobrovoľníkov, prosíme vás, aby ste záujem nahlásili na telefónnom čísle 0948 987 950 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 11.00 h alebo e-mailom na dobrovolnici@piestany.sk," žiada mesto.



Nejde o donáškovú službu, ale o zabezpečenie základných potravín a na pomoc sa doteraz prihlásilo 59 dobrovoľníkov. "Každý z nich je overený, ale z dôvodu bezpečnostných opatrení by sa mali vyhýbať osobnému styku s klientmi a nevstupovať do bytu. Hľadali sme ich aj v spolupráci so skautmi a Červeným krížom," informoval o tom primátor mesta Piešťany Peter Jančovič.