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Piešťany ocenia osobnosti, športovcov a kolektívy
Medzi nominovanými sú zástupcovia disciplín ako triatlon, futsal, veslovanie, vodné lyžovanie, vodné pólo, tenis, plávanie, atletika či kanoistika.
Autor TASR
Piešťany 5. júna (TASR) - Mesto Piešťany si 9. júna o 16.00 h v kinosále kultúrno-spoločenského centra Fontána slávnostne pripomenie osobnosti a športovcov, ktorí sa vlani svojou činnosťou významne zaslúžili o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena doma aj v zahraničí. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Ocenenia budú udelené v kategóriách dospelých športovcov, mládeže do 18 rokov, športových kolektívov, trénerov a zaslúžilých pracovníkov v športe. Medzi nominovanými sú zástupcovia disciplín ako triatlon, futsal, veslovanie, vodné lyžovanie, vodné pólo, tenis, plávanie, atletika či kanoistika.
Počas podujatia mesto udelí aj Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2025 osobnostiam a kolektívom pôsobiacim v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej, humanitárnej, environmentálnej a kultúrnej oblasti. Medzi laureátmi sú napríklad Viera Mikulová, manželia Marta a Stanislav Chmeloví, Ján Kočí, kolektív pedagógov Základnej umeleckej školy Piešťany či občianske združenie Gitarové múzeum.
Ocenenia budú udelené v kategóriách dospelých športovcov, mládeže do 18 rokov, športových kolektívov, trénerov a zaslúžilých pracovníkov v športe. Medzi nominovanými sú zástupcovia disciplín ako triatlon, futsal, veslovanie, vodné lyžovanie, vodné pólo, tenis, plávanie, atletika či kanoistika.
Počas podujatia mesto udelí aj Ceny primátora mesta Piešťany za rok 2025 osobnostiam a kolektívom pôsobiacim v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej, humanitárnej, environmentálnej a kultúrnej oblasti. Medzi laureátmi sú napríklad Viera Mikulová, manželia Marta a Stanislav Chmeloví, Ján Kočí, kolektív pedagógov Základnej umeleckej školy Piešťany či občianske združenie Gitarové múzeum.