Piešťany plánujú optimalizáciu mestskej hromadnej dopravy

Piešťany 9. marca (TASR) - Mesto Piešťany plánuje optimalizáciu linkového vedenia autobusov mestskej hromadnej dopravy. Informovala o tom webová stránka mesta.



Mesto zorganizovalo verejné prerokovanie k projektu optimalizácie mestskej autobusovej dopravy v Piešťanoch. Návrh optimalizácie linkového vedenia autobusov dalo mesto vypracovať pracovníkom z Českého ústavu technického v Prahe, ktorí výsledný návrh prišli osobne predstaviť.



"Nový návrh nespočíva v tom, že všetko, čo je teraz zlé, bude po novom dobré a bude to vyhovovať všetkým. To sa ani nedá,“ uviedol Vít Janoš, ktorý je jedným zo spracovateľov projektu. Dodal, že zámerom bolo, aby sa mohli ľudia z najviac osídlených častí mesta dopraviť do najžiadanejších cieľov.



Konečnému návrhu predchádzalo sčítanie cestujúcich, niekoľkodenné pozorovanie, ako aj sociologický prieskum online a papierovou formou, v ktorom tvorcovia návrhu zisťovali názory a požiadavky cestujúcich. V prieskume, ktorý sa uskutočnil v roku 2018, boli tiež oslovení veľkí zamestnávatelia a školy, ktorých pripomienky boli tiež užitočné pre podklady k projektu.



Na základe prieskumu autori projektu zistili, aké sú najtypickejšie ciele cestujúcich, a tiež ich nespokojnosť s časovými intervalmi, veľkými časovými rozstupmi alebo nevhodným naviazaním spojov. Takisto zistili, že Piešťany sú atypické tým, že tam je veľké množstvo cestujúcich na invalidnom vozíku, ktorí jazdia celým mestom.



Autori projektu tvrdia, že mesto sa rozvíja, menia sa odchody, príchody vlakov a autobusov medzimestskej dopravy a je potrebné urobiť úpravu liniek. Návrh optimalizácie, v ktorom je už spracované zdvojnásobenie výkonu mestskej dopravy, posilnenie spojov alebo kratšie intervaly medzi linkami, mohli občania pripomienkovať prostredníctvom emailu alebo osobne na verejnom prerokovaní.



V projekte autori nepočítajú so zvýšením vozového parku. Pokiaľ by sa mesto pre optimalizáciu rozhodlo, prevádzka mestskej dopravy by zo súčasných 350.000 eur ročne narástla na takmer 750.000 eur a zmeny by mohli prísť do platnosti najskôr ku koncu roku 2021.