Piešťany plánujú zrekonštruovať centrálnu lúku v mestskom parku
Autor TASR
Piešťany 22. septembra (TASR) - Mesto Piešťany plánuje zrekonštruovať centrálnu lúku v mestskom parku. Následne bude slúžiť ako oddychová zóna či na pikniky a športovo-oddychové účely. Rekonštrukcia zachová existujúce hodnoty parku vrátane historických. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Lokalita sa nachádza v centrálnej zóne mesta Piešťany, ktorá je zároveň pamiatkovou zónou. V rámci projektu pôjde o búracie práce mimo spevnených plôch a asanáciu drevín, drobnú architektúru, inštaláciu pergoly a akustických prvkov, výsadbu zelene, inštaláciu rozvodu polievacej úžitkovej vody a zavlažovacieho systému.
Celkové oprávnené výdavky sú vyčíslené na 916.000 eur, z nich osem percent predstavuje spolufinancovanie mesta. Na projekt schválili grant z Operačného programu Slovensko. Zhotoviteľom je spoločnosť green project s cenovou ponukou vo výške 519.639,45 eura bez DPH, s ktorou už mesto uzatvorilo zmluvu.
