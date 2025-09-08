< sekcia Regióny
Piešťany začali s rekonštrukciou zariadenia opatrovateľskej služby
Autor TASR
Piešťany 8. septembra (TASR) - Mesto Piešťany začalo s rekonštrukciou budovy Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) Lumen. Celková cena projektu je viac ako dva milióny eur. Cieľom je vybudovať moderné sociálne zariadenie s kapacitou 30 prijímateľov. Mesto o tom v pondelok informovalo na svojom webe.
„Zrealizujeme komplexnú rekonštrukciu stavebného objektu a okolitého priestoru. Prízemný objekt budovy je tvorený štyrmi blokmi prepojenými chodbami, obklopenými zeleňou a drevinami. Z pôvodnej stavby (ZOS, kuchyňa s jedálňou a lekáreň) zostane len hrubá stavba,“ priblížilo s tým, že rekonštrukcia by mala trvať jeden rok.
ZOS Lumen bude poskytovať služby na komunitnej báze v katastrálnom území Piešťany s kapacitou 30 prijímateľov sociálnej služby, pričom zároveň bude zabezpečovať aj poskytovanie zdravotnej, respektíve ošetrovateľskej starostlivosti.
Zhotoviteľom projektu je skupina dodávateľov Lumen zložená z viacerých spoločností s cenovou ponukou 1.460.013,22 eura s DPH. Celkové oprávnené výdavky na projekt predstavujú sumu 2.150.181,17 eura. Financovanie je zabezpečené z eurofondov vo výške 1.827.653,99 eura, zo štátneho rozpočtu vo výške 150.512,68 eura a mesto sa bude podieľať sumou 172.014,50 eura.
