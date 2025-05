Piešťanský park pre verejnosť uzatvoria z dôvodu chemického postreku

Piešťany 12. mája (TASR) - Mestský park na uliciach Pod Párovcami, Kláštorskej a Teplickej bude uzavretý pre verejnosť v dňoch 13. a 14. mája v čase od 4.30 do 15.00 h. Stane sa tak z dôvodu aplikácie chemickej ochrany pagaštanu konského proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.



„Postrek bude vykonávaný od 4.30 do 13.00 h a tak miesta v parku budú sprístupnené až od 15.00 h z bezpečnostných dôvodov,“ priblížila radnica s tým, že neodporúča vstup do parku s deťmi a so psami v týchto hodinách.