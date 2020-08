Piešťanský Cinematik otvoria Ostrochovského Služobníci

Piešťany 17. augusta (TASR) - Pätnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik, ktorý sa uskutoční 10. až 15. septembra v Piešťanoch, otvorí druhý celovečerný film Ivana Ostrochovského Služobníci. Film mal svetovú premiéru na Medzinárodnom filmovom festivale Berlinale, slovenskí diváci ho budú môcť prvýkrát vidieť práve na Cinematiku. Informoval o tom PR manažér festivalu Peter Konečný.



Snímka vznikla v slovensko–rumunsko–česko-írskej koprodukcii, v rámci slávnostného otvorenia festivalu ju uvedú jej tvorcovia. Na scenári s režisérom spolupracovali Marek Leščák a britská scenáristka Rebecca Lenkiewicz. Do slovenských kín mal doraziť ešte v marci, pandémia nového koronavírusu však distribučné uvedenie filmu pozdržala. Do slovenskej kinodistribúcie tak vstúpi 12. novembra.



Píše sa rok 1980 a dvaja študenti kňazského seminára, Michal a Juraj, práve nastúpili na svoju cestu stať sa duchovnými. Totalitný režim však cirkvi nepraje a vedenie fakulty sa v strachu z možného zatvorenia školy pokúša nájsť pri výchove budúcich kňazov kompromisy, ktoré by dobre poslúžili obom stranám. "Mrazivý film noir, v ktorom do seba len pár rokov pred pádom totalitného systému naráža sila dejín a služobníkov dvoch mocí a dvoch systémov viery," uviedli film dramaturgovia 70. ročníka Berlinale. Film si podľa Konečného vyslúžil kladné ohlasy vo viacerých svetových médiách.