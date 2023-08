Festival Cinematik pozýva na viaceré slovenské premiéry

Piešťany 23. augusta (TASR) - Osemnásty ročník Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik, ktorý sa v Piešťanoch začne 12. septembra, má pre návštevníkov pripravených viacero slovenských filmových premiér. Festivalový večer sa ponesie v znamení prvého uvedenia česko-slovenskej koprodukčnej drámy Úsvit, ktorá mala svetovú premiéru v júli na MFF v Karlových Varoch. Informoval o tom PR Cinematiku Peter Konečný.



"Film režiséra Matěja Chlupáčka sa odohráva v roku 1937 v podtatranskom Svite, scenáristom bol Miroslav Šifra, strihač Pavel Hrdlička, ocenený niekoľkými Českými levmi. Herecký ansámbel tvoria Eliška Křenková, Miloslav König, Milan Ondrík, Marián Mitaš, Ján Jackuliak, Martha Issová a ďalší," uviedol.



Na Cinematiku ako prví na Slovensku budú môcť diváci vidieť aj novinku Ivana Ostrochovského a Pavla Pekarčíka Photophobia, ktorá sleduje podoby detstva cez dve ukrajinské deti ukrývajúce sa v metre zdevastovaného Charkova. Slovenskou premiérou bude aj groteskná coming-of-age dráma Tomáša Kleina Citlivý človek na motívy knihy Jáchyma Topola. Prvé slovenské uvedenie bude mať tiež animovaný Tonko, Slávka a kúzelné svetlo, zo 43. ročníka najväčšieho festivalu animovaných filmov v Annecy si jeho režisér Filip Pošivač odniesol Cenu poroty zo sekcie Contrechamp.



V zozname domácich premiér je aj česko-slovenský koprodukčný film Brutální vedro režiséra Alberta Hospodářského. "Dráma sleduje bizarné príhody 18-ročného Vincka, ktorý cestou na chalupu za zvláštnych okolností uviazne v neznámom meste. V tom istom čase sa však na Zem z vesmíru rúti nebezpečný slnečný úlomok," doplnil Konečný. Žánrovo výnimočný je domáci koprodukčný titul Bod obnovy režiséra Roberta Hloza zasadený do roku 2041, keď ľudstvo používa veľmi vyspelé technológie. Maďarsko-slovenský koprodukčný film tvorcov Tibora Bánóczkiho a Sarolty Szabó Umelohmotné nebo diváka prenesie do roku 2123, keď vymizne úrodná pôda z povrchu Zeme.



"Aktuálne náš 'najdiváckejší' režisér Jonáš Karásek predstaví krátkometrážny projekt Choroba, odohrávajúci sa v roku 2025, a jeho témou je celosvetová pandémia," uviedol Konečný. Chýbať podľa neho nebudú ani premiéry dokumentárnych titulov. "Jedným je portrét scenáristu, režiséra a básnika Eduarda Grečnera, ktorý pod názvom Pravda je to najdôležitejšie nakrútil Maroš Brázda. Soňa G. Lutherová v snímke Šťastný človek sleduje tranzíciu ženy na muža a Robert Kirchhoff vo filme Všetci ľudia budú bratia skúma osobnosť Alexandra Dubčeka a jeho presah do dnešných dní," dodal Konečný.