MHD v Piešťanoch začne od pondelka premávať vo víkendovom režime

Piešťany 21. marca (TASR) – Od pondelka (23. 3.) bude v mestskej hromadnej doprave v Piešťanoch zavedený víkendový režim s doplnením spojov zachádzajúcich na polikliniku a do miestnej časti Kocurice. Detské ihriská a street-workoutové ihrisko na území mesta Piešťany zostanú pre verejnosť až do odvolania uzatvorené, rovnako ako mestské trhoviská. Až do odvolania je zastavený predaj parkovacích kariet.



Pre verejnosť je zatvorené Stredisko skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany, mesto zastavilo predaj vlastných výpestkov skleníkového hospodárstva. Nové opatrenia smerujúce k zabráneniu šírenia nového koronavírusu prijal krízový štáb mesta Piešťany, informovalo vedenie mesta.



Zatiaľ otvorený zostáva zberný dvor. Vstup je umožnený iba pre zákazníkov s použitím ochranného rúška alebo respirátora a rukavíc, pričom vstupy budú realizované iba po jednom zákazníkovi. „V prípade hlásenia porúch je nevyhnutné uprednostniť telefonické nahlasovanie, prípadne mailom,“ upozorňuje radnica občanov.



Pohrebné obrady sa vykonávajú mimo uzavretých obradných miestností. Samospráva odporúča verejnosti, aby sa na pohreboch zúčastňovali iba najbližší príbuzní s použitím ochranného rúška alebo respirátora a aby sa smútoční hostia pri kondolencii vyvarovali podávaniu rúk. Predajňa kvetín pri cintoríne na Bratislavskej ceste bude otvorená iba hodinu pred obradom a v čase obradu.



Mesto Piešťany v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu má záujem v tejto situácii pomôcť osamelým starším obyvateľom mesta pri zabezpečení základných životných potrieb. Preto vytvára databázu občanov, ktorí majú záujem vykonávať dobrovoľnícku činnosť (nevyhnutný nákup, vyzdvihnutie liekov z lekárne a donášku obeda) a databázu občanov, ktorí túto pomoc potrebujú.