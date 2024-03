Máte zámky na moste v Piešťanoch? Pre opravu ich potrebujú odomknúť

Piešťany 13. marca (TASR) - Mesto Piešťany ide dať do údržby svoj známy Most zaľúbených, a tak vyzýva mladé páry, ktoré tam umiestnili zámky ako dôkaz svojej lásky, aby si ich prišli do konca marca odomknúť. Informuje o tom radnica.



Tie zámky, o ktoré nikto neprejaví záujem, odstránia a uložia v priestoroch spoločnosti Služby mesta Piešťany (SMP), kde si ich bude možné neskôr aj vyzdvihnúť. Podľa riaditeľky SMP Hany Dupkaničovej je na moste nad fontánou na pešej zóne potrebné opraviť zábradlie a dať mu nový náter. "Na moste visia všetky zámky, ktoré tam boli počas 12 rokov existencie projektu umiestnené. Je ich niekoľko stoviek, nedávali sme ich dolu," uviedla. Práce na obnove by mali podľa jej vyjadrenia stihnúť do otvorenia letnej turistickej sezóny, do času, kým sa budú fontány v meste znovu napúšťať. Radnica však avizuje, že pripravuje aj nový spôsob uloženia zámkov zaľúbených.



Most zaľúbených v Piešťanoch otvorili na sviatok sv. Valentína, 14. februára 2012. Medzi prvými si tam zámok umiestnili slovenské dvojice - herečky Zuzana Haasová s priateľom a Elena Podzámska s tanečníkom Matejom Chrenom a aj tanečníčka a fitneska Nikol Weiterová s priateľom, finalistom súťaže Muž roka Tomášom Hradeckým. K mostíku v priebehu rokov nachádzali cestu páry z celého Slovenska.



Myšlienka mostu zaľúbených vznikla v Číne, kde je tradícia zamykať zamilované duše spolu. Mosty lásky sú dnes veľmi populárne najmä v Európe. V metropolách naprieč celým kontinentom vidieť na takýchto mostoch stovky zámkov.