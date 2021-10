Na Kolonádovom moste sa možno virtuálne vrátiť späť do histórie

Piešťany 10. októbra (TASR) – K zaujímavostiam Kolonádového mosta v Piešťanoch po jeho nedávnej obnove a prinavrátení do pôvodnej podoby z 30. rokov uplynulého storočia patrí najnovšie aj technológia 21. storočia. V Piešťanskom informačnom centre (PIC), ktorého prevádzka na moste sídli, sa možno prostredníctvom virtuálnej reality vrátiť do čias, keď most na Kúpeľný ostrov stavali. Informovala o tom Katarína Klusová Krnáčová z PIC.



„Ide o našu novú službu,“ uviedla Klusová Krnáčová. Záujemcovia majú k dispozícii troje okuliare, v ktorých sa po nasadení a zvolení jazyka začne odvíjať dej tesne pred výstavbou mosta. Trvá zhruba dvadsať minút. Vidia napríklad kanceláriu projektanta Emila Belluša, prejdú sa po moste v infanteristickom vozíku a stanú sa svedkami zrodu novej dominanty kúpeľného mesta. Do sekvencií možno interaktívne vstupovať, po každej kapitole sú pripravené otázky, na ktoré treba odpovedať a cibriť si pritom pozornosť. Obrazy sú doplnené o sprievodné slovo.



Virtuálnu prechádzku do histórie pripravilo pre svojich občanov i návštevníkov mesto Piešťany. „Doteraz sme mali návštevnícku odozvu predovšetkým zo strany Piešťancov. Chodia sa pozrieť všetky generácie, ako sa most budoval. Vstup majú domáci za symbolické euro,“ doplnila Klusová Krnáčová.



Kolonádový most, tiež Sklený most nad riekou Váh je národná kultúrna pamiatka. Dielo architekta Belluša patrí k vrcholu funkcionalistickej architektúry Slovenska. Výstavbu inicioval nájomca piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, v roku 1933 bola na ňom osadená socha barlolámača podľa návrhu Róberta Kuhmayera. Nápisy na priečeliach navrhol vtedajší archivár Krajinského úradu v Bratislave, historik Daniel Rapant. Zo strany od mesta je to latinsky Najuzdravujúcejšie piešťanské kúpele, zo strany ostrova je to Vstaň a choď. Umeleckú výzdobu skiel, lepty do skla vytvoril akademický maliar Martin Benka. V apríli 1945 nemecká armáda zničila podstatnú časť mosta. V súčasnosti má už len funkciu kolonádovej pešej zóny. Je najdlhším krytým mostom na Slovensku.