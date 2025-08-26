Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. august 2025Meniny má Samuel
< sekcia Regióny

Piešťany nebudú rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Po novom bude tieto činnosti riešiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany formou integrovaného posudku.

Autor TASR
Piešťany 26. augusta (TASR) - Mesto Piešťany nebude od 1. septembra vydávať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po novom bude tieto činnosti riešiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany formou integrovaného posudku. Stane sa tak z dôvodu novely zákona o sociálnych službách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.

Dochádza k zmenám v posudkovej činnosti, mesto Piešťany už nebude vydávať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu v domácnosti a denný stacionár,“ priblížila.

Komplexný posudok bude možné využiť vo viacerých oblastiach sociálnej pomoci. Konania začaté do 31. augusta sa dokončia podľa aktuálnych predpisov. Platné rozhodnutia ostávajú v platnosti do ďalšieho posúdenia alebo vydania nového posudku.

Zmenu prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. septembra. Podľa webu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je účelom takto koncipovanej právnej úpravy zníženie záťaže posudzovaných osôb a zároveň ekonomizácia vykonávania posudkovej činnosti, ale aj zvýšenie kvality rozhodovacej činnosti.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb