Piešťany nebudú rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu
Po novom bude tieto činnosti riešiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany formou integrovaného posudku.
Autor TASR
Piešťany 26. augusta (TASR) - Mesto Piešťany nebude od 1. septembra vydávať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po novom bude tieto činnosti riešiť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany formou integrovaného posudku. Stane sa tak z dôvodu novely zákona o sociálnych službách. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Alexandra Střelcová.
„Dochádza k zmenám v posudkovej činnosti, mesto Piešťany už nebude vydávať posudky a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu pre zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, opatrovateľskú službu v domácnosti a denný stacionár,“ priblížila.
Komplexný posudok bude možné využiť vo viacerých oblastiach sociálnej pomoci. Konania začaté do 31. augusta sa dokončia podľa aktuálnych predpisov. Platné rozhodnutia ostávajú v platnosti do ďalšieho posúdenia alebo vydania nového posudku.
Zmenu prináša novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť od 1. septembra. Podľa webu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je účelom takto koncipovanej právnej úpravy zníženie záťaže posudzovaných osôb a zároveň ekonomizácia vykonávania posudkovej činnosti, ale aj zvýšenie kvality rozhodovacej činnosti.
