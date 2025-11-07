< sekcia Regióny
Piešťany nesúhlasia s výmenou kúpeľných akcií za hotel Slovan
Primátor mesta Peter Jančovič pre TASR uviedol, že je to z hľadiska samosprávy nereálna a zlá ponuka.
Autor TASR
Piešťany 7. novembra (TASR) - Mesto Piešťany nesúhlasí s výmenou mestských akcií v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany za chátrajúci hotel Slovan. Rozhodli tak poslanci mestského zastupiteľstva Piešťany na štvrtkovom (6. 11.) zasadnutí po prerokovaní návrhu. Žiadosť o výmenu akcií za hotel podali jeho súčasní vlastníci, ktorými sú práve kúpele.
Primátor mesta Peter Jančovič pre TASR uviedol, že je to z hľadiska samosprávy nereálna a zlá ponuka. „Mali sme to rovno odmietnuť, pretože prepočet na rekonštrukciu hotela Slovan spred pár rokov je 60 miliónov eur. Podotýkam, že rozpočet mesta je 49 miliónov eur, z čoho viac ako 15 miliónov eur ide len do školstva a na veľa základných požiadaviek. Teraz si s veľmi ťažkým srdcom berieme úver 2,5 milióna na to, aby sme sanovali pilier na Kolonádovom moste, nie, aby sme za 60 miliónov eur obnovovali hotel,“ ozrejmil.
Odbor investícií a majetku mesta skonštatoval, že takáto transakcia by pre mesto bola nevýhodná a nežiaduca, najmä z finančných dôvodov, ale aj pre technický stav budovy vrátane priľahlého parku. Stavba sa nachádza na území parku, ktorý je kultúrnou pamiatkou, a aj hotel je národnou kultúrnou pamiatkou. „Myslím si, že to nenecháva chladným ani Krajský pamiatkový úrad, aj ten tlačí na vyriešenie tej situácie,“ doplnil Jančovič s tým, že je adekvátne vytvárať primeraný tlak na kúpele, aby sa niečo s touto chátrajúcou pamiatkou udialo.
Mesto po obhliadke objektu požiadalo kúpele o rozšírenie ponuky o ďalšie nehnuteľnosti - Kúpeľnú dvoranu a súvisiaci pozemok - a chcelo rokovať o predaji, podľa samosprávy sa však kúpele k žiadosti nevyjadrili. Návrh vo svojom znení hovorí o zámene objektu Liečebného domu Slovan spolu s niektorými pozemkami za 10,01 percenta akcií kúpeľov, ktoré vlastní Mesto Piešťany. Zámeny sa netýkajú vrtov termálnej vody ani pozemkov, na ktorých sa tieto vrty a prístupy k nim nachádzajú.
Hotel Slovan v Piešťanoch je od roku 1985 národnou kultúrnou pamiatkou. Dal ho postaviť v roku 1906 Adolf Rónai, kaviarnik z Budapešti, podľa plánov rakúskeho architekta Adolfa Oberländera. Otvorili ho v roku 1907 s pomenovaním Grand Hotel Rónai. Počas socializmu ho premenovali na Grand Hotel Slovan a neskôr len Slovan. Z evidencie Pamiatkového úradu SR je známe, že budova je bez využitia a jej stav je hodnotený ako dezolátny.
