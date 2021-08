V Piešťanoch pripomenú osobnosti stojace za Sochou piešťanských parkov

Piešťany 19. augusta (TASR) – Slávnostné odhalenie novoosadených plastík sochára Alexandra Trizuljaka, ktorého 100. výročie narodenia si v tomto roku pripomína kultúrna verejnosť, je naplánované na piatok (20. 8) v mestskom parku v Piešťanoch. Bude súčasťou večera s názvom Nocturno, doplní ho videomaping na fasáde Domu umenia, pripomínajúci výstavu Polymúzický priestor - socha-objekt-svetlo-hudba 1970, ktorá bola priamym pokračovateľom Sochy piešťanských parkov. Informovala o tom Miroslava Dlhá z Mestského kultúrneho strediska Piešťany.



„Podujatím Nocturno si chceme pripomenúť pamiatku a poďakovať sa výrazným osobnostiam, ktoré stáli za zrodom myšlienky zriadiť v Piešťanoch galériu pod holým nebom. Sú nimi Alexander Trizuljak, architekt Ľubomír Mrňa, Lubor Kára, Ľuba Belohradská, Valér Vavro, Ľudovít Pollák a veľa ďalších umelcov, architektov, kunsthistorikov, dobrovoľníkov a robotníkov, ktorí participovali na najväčšej sochárskej výstave na Slovensku,“ doplnila Dlhá. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, uskutoční sa s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Trnavského samosprávneho kraja a mesta Piešťany.



Súbor Trizuljakových konštruktivistických plastík Variácie na nekonečno do svojej exteriérovej galérie sôch získalo tento rok mesto formou dlhodobej výpožičky od rodiny Trizuljakovcov a osadený bol už pred niekoľkými dňami. Práve tento autor v roku 1961 zrealizoval v mestskom parku prvú sochársku výstavu v plenéri, z ktorej sa neskôr vyvinulo podujatie Socha piešťanských parkov. Doteraz ju pripomína bronzové súsošie Milenci pri Kolonádovom moste, ktoré stojí na svojom pôvodnom mieste. V tomto týždni Dom umenia otvoril aj prierezovú výstavu prác tejto slovenskej sochárskej osobnosti, ktorá potrvá do 29. septembra. Kurátorkou je Sabina Jankovičová. V závere júla sa po piatich desaťročiach vrátila na Kúpeľný ostrov aj Trizuljakova ťažkotonážna plastika Pocta IX. symfónii Ludwiga van Beethovena, ktorá sa dostala krátko po osadení do nemilosti a prednedávnom sa našla zabudnutá v technických priestoroch kúpeľov.



Tohtoročná Socha piešťanských parkov sa odohráva v mestskom parku, Piešťanskej mestskej galérii a na Kúpeľnom ostrove a vystavuje na nej devätnásť autorov.