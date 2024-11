Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch hľadá projektanta

Piešťany 28. novembra (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch hľadá projektanta na plánovanú rekonštrukciu budovy ústavu. Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Rekonštrukcia by mohla byť financovaná z prostriedkov plánu obnovy. Ústav bol ale zaradený v rámci príslušnej výzvy do rezervného zoznamu žiadateľov, ktorým neboli odsúhlasené financie z dôvodu nedostatočnej výšky alokácie finančných zdrojov.



"Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu, vrátane častí potrebných pre vydanie stavebného povolenia a výkon odborného autorského dohľadu pre navrhované opatrenia rekonštrukcie budovy NÚRCH," uvádza sa v súťažných podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky je 237.450 eur bez DPH.



Do projektovej dokumentácie má byť zahrnuté okrem iného aj zateplenie fasády budovy, výmena okien, zateplenie strechy, výmena osvetlenia, výťahov, rekonštrukcia rehabilitačného bazéna, inštalácia fotovoltických strešných panelov či rekonštrukcia technologického vybavenia centrálnej kuchyne. Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 20. decembra 2024 do 10.00 h.



Finančné prostriedky na realizáciu predmetu zákazky majú pochádzať z mechanizmu plánu obnovy. "Zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení, a to dňom nasledujúcim po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu z plánu obnovy," priblížil obstarávateľ. Celková predpokladaná výška investície (projektové práce + stavebné práce) je 4.938.574 eur bez DPH.



NÚRCH figuruje medzi žiadateľmi, ktorí podali žiadosť o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu plánu obnovy v rámci výzvy na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti a zároveň splnili podmienky na poskytnutie finančných prostriedkov. "Z dôvodu nedostatočnej alokácie na predmetnú výzvu Ministerstvo zdravotníctva SR nepristúpilo k podpisu zmluvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu," uviedli pre TASR z komunikačného odboru Ministerstva zdravotníctva SR.