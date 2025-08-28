< sekcia Regióny
Národný ústav reumatických chorôb chce zlepšiť kybernetickú bezpečnosť
Celková predpokladaná hodnota zákazky je 241.125 eur bez DPH. Navrhovatelia môžu svoje ponuky predkladať do 25. septembra. Hlavným kritériom verejného obstarávania je najnižšia celková cena.
Autor TASR
Piešťany 28. augusta (TASR) - Národný ústav reumatických chorôb (NÚRCH) v Piešťanoch plánuje realizáciu opatrení kybernetickej a informačnej bezpečnosti ústavu za viac ako 240.000 eur. Vyplýva to z oznámenia o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Predmetom zákazky je implementácia centralizovaného systému ochrany pred škodlivým kódom s monitorovaním detekcie inštalácie nelegálneho obsahu vrátane automatizovaných nástrojov na detekciu škodlivej komunikácie na koncových staniciach a serveroch pre NÚRCH.
Projekt bude financovaný z Programu Slovensko 2021 – 2027, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
