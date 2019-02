Odhalenie sochy Wintera v Piešťanoch pojmú ako dvojdňový happening

Odhaliť ju chce slávnostne v polovici mája, miestom osadenia je Kolonádový most. V jeho strede bude odvtedy sedieť Winter na lavičke tak, ako je to zachytené na dobových fotografiách.

Piešťany 24. februára (TASR) – Občianskemu združeniu (OZ) Pro Winter sa zhruba po piatich rokoch podarilo vo verejnej zbierke získať dostatok finančných prostriedkov, za ktoré môže vzniknúť dlho očakávaná bronzová socha zakladateľa piešťanských kúpeľov Ľudovíta Wintera.



Odhaliť ju chce slávnostne v polovici mája, miestom osadenia je Kolonádový most. V jeho strede bude odvtedy sedieť Winter na lavičke tak, ako je to zachytené na dobových fotografiách.



"Bolo to jeho obľúbené miesto," povedala pre TASR aktivistka OZ Katarína Hallová. Idea osadenia sochy ako pocty človeku, ktorý má najväčší podiel na rozvoji kúpeľov a ich zlatom veku, vznikla podľa jej slov v roku 2011.



V roku 2014 spustilo verejnú zbierku, v ktorej na konci roka 2018 zhromaždilo potrebných 48.500 eur. V súčasnosti je socha v štádiu príprav pred odliatím a konečných úpravami. Na jej zhotovenie OZ oslovilo mladého sochára Romana Hrčku.







Hallová uviedla, že uvedenie sochy bude poňaté ako dvojdňový happening. "V piatok 10. mája sa v dome umenia bude premietať film Piešťanca, režiséra Dušana Trančíka, Aktivista o Winterovi a pripravený je aj ďalší kultúrny program. V sobotu 11. mája po slávnostnom odhalení bronzového diela bude nasledovať hudobný program v parku. Spolupracujeme na tom s kultúrnymi inštitúciami v meste," dodala.



Keďže je Kolonádový most, spájajúci kúpele a mesto, národnou kultúrnou pamiatkou, realizáciu myšlienky museli okrem piešťanskej radnice konzultovať aj s Krajským pamiatkovým úradom v Trnave. Zámer sa OZ podaril vďaka priazni Piešťancov, miestnych firiem a podporovateľov z iných miest. V zozname mien, ktoré má združenie na svojom webe, je viac ako 120 darcov, Slovenské liečebné kúpele Piešťany však medzi nimi nie sú.



Životný príbeh Ľudovíta Wintera je silný. Päťdesiat rokov svojho života zasvätil zápasu za prosperitu kúpeľov. Postavil množstvo objektov na Kúpeľnom ostrove aj v meste, Piešťany sa vďaka tomu i bohatej kultúrno-spoločenskej ponuke stali miestom stretávania sa vysokej medzinárodnej spoločnosti.



V roku 1899 bol na jeho podnet vytvorený symbol kúpeľov 'barlolámač'. Počas komunizmu mal Winter zákaz vstupu do kúpeľov, a tak ho Piešťanci poznali, ako každý deň sedí na Kolonádovom moste a pozerá sa na svoje dielo. Väčšina domácich vie, že je po ňom pomenovaná hlavná ulica v Piešťanoch. Ale že bol aj v koncentračnom tábore alebo že je autorom známeho pudingu, to už vie dnes málokto.