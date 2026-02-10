Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. február 2026Meniny má Gabriela
< sekcia Regióny

Piešťany odštartovali výstavbu cyklochodníka na ulici Pod Párovcami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Nová cyklotrasa sa má napojiť na existujúcu a plánovanú infraštruktúru v meste a prepojiť sídliská, centrum, školy, kúpele, letisko a prvýkrát aj tzv. staré Piešťany.

Autor TASR
Piešťany 10. februára (TASR) - Mesto Piešťany odštartovalo výstavbu cyklochodníka na ulici Pod Párovcami. Ide o jednu z najväčších investícií mesta v roku 2026. Cieľom je vytvoriť bezpečné a plynulé cyklodopravné prepojenie medzi letiskom Piešťany a centrom mesta. Celková dĺžka cyklotrasy presiahne sedem kilometrov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Nová cyklotrasa sa má napojiť na existujúcu a plánovanú infraštruktúru v meste a prepojiť sídliská, centrum, školy, kúpele, letisko a prvýkrát aj tzv. staré Piešťany. Nové samostatné úseky budú tvoriť dva kilometre z celej dĺžky, zvyšok povedie tzv. upokojenými zónami so zníženou rýchlosťou a bezpečnostnými opatreniami pre cyklistov a chodcov.

Súčasťou realizácie budú aj úpravy verejného priestoru, ako napríklad výrub drevín spolu s náhradnou výsadbou, úprava a doplnenie verejného osvetlenia, obnova vodorovného dopravného značenia, debarierizácia a osvetlenie priľahlých chodníkov či sanácia častí existujúcich spevnených plôch.

Mesto vybralo zhotoviteľa v opakovanom verejnom obstarávaní, keďže v prvom obstarávaní pôvodný víťaz nesplnil podmienky a ďalší uchádzač zmluvu nepodpísal pre krátky termín realizácie. Zmluvu podpísalo so spoločnosťou Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II v hodnote takmer 2,4 milióna eur.

Keďže projekt bol úspešný vo výzve Ministerstva dopravy (MD) SR financovanej z Plánu obnovy, zameranej na rozvoj cyklistickej infraštruktúry, mesto po podpise zmluvy so zhotoviteľom požiadalo MD SR o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov, čomu rezort vyhovel. Výstavba cyklochodníka by mala byť ukončená do konca apríla, administratívne musí byť projekt uzavretý najneskôr do konca mája.
.

Neprehliadnite

SR je členom UNESCO 33 rokov, J. Blanár vyzdvihol renomé krajiny

VIDEO: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších