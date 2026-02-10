< sekcia Regióny
Piešťany odštartovali výstavbu cyklochodníka na ulici Pod Párovcami
Autor TASR
Piešťany 10. februára (TASR) - Mesto Piešťany odštartovalo výstavbu cyklochodníka na ulici Pod Párovcami. Ide o jednu z najväčších investícií mesta v roku 2026. Cieľom je vytvoriť bezpečné a plynulé cyklodopravné prepojenie medzi letiskom Piešťany a centrom mesta. Celková dĺžka cyklotrasy presiahne sedem kilometrov. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Nová cyklotrasa sa má napojiť na existujúcu a plánovanú infraštruktúru v meste a prepojiť sídliská, centrum, školy, kúpele, letisko a prvýkrát aj tzv. staré Piešťany. Nové samostatné úseky budú tvoriť dva kilometre z celej dĺžky, zvyšok povedie tzv. upokojenými zónami so zníženou rýchlosťou a bezpečnostnými opatreniami pre cyklistov a chodcov.
Súčasťou realizácie budú aj úpravy verejného priestoru, ako napríklad výrub drevín spolu s náhradnou výsadbou, úprava a doplnenie verejného osvetlenia, obnova vodorovného dopravného značenia, debarierizácia a osvetlenie priľahlých chodníkov či sanácia častí existujúcich spevnených plôch.
Mesto vybralo zhotoviteľa v opakovanom verejnom obstarávaní, keďže v prvom obstarávaní pôvodný víťaz nesplnil podmienky a ďalší uchádzač zmluvu nepodpísal pre krátky termín realizácie. Zmluvu podpísalo so spoločnosťou Ľubomír Kutan - TKO Ekopress II v hodnote takmer 2,4 milióna eur.
Keďže projekt bol úspešný vo výzve Ministerstva dopravy (MD) SR financovanej z Plánu obnovy, zameranej na rozvoj cyklistickej infraštruktúry, mesto po podpise zmluvy so zhotoviteľom požiadalo MD SR o predĺženie doby oprávnenosti výdavkov, čomu rezort vyhovel. Výstavba cyklochodníka by mala byť ukončená do konca apríla, administratívne musí byť projekt uzavretý najneskôr do konca mája.
