Paraolympijskí medailisti navštívili piešťanský bezbariérový festival

Piešťany 18. septembra (TASR) – Paraolympijskí medailisti z Tokia sa v sobotu zišli v Piešťanoch na podujatí s názvom Paráda 2021 – prvý bezbariérový festival. Spolu so športovcami na festivale vystúpi aj Dominika Mirgová, Peter Cmorik či detský súbor Fíha Tralala.



Svoju účasť potvrdil aj predseda vlády SR Eduard Heger, ktorý sa v Piešťanoch stretol na športovom dni s členmi Slovenského paralympijského výboru (SPV). „Na Kúpeľnom ostrove mal na programe účasť na slávnostnom umiestnení tabule na Chodník slávy slovenských paralympionikov a v rámci bezbariérového festivalu si v priestoroch HS centra prezrel ukážky jednotlivých paralympijských športov,“ informoval Úrad vlády SR.



Festival potrvá až do večerných hodín. Postupne na ňom športovci predstavia parastolný tenis, paralukostreľbu, paradrezúru, bocciu, paracyklistiku a ďalšie. „Účastníci si budú môcť zmerať sily s našimi paraolympionikmi. Zapojiť sa budú môcť aj do ďalších aktivít ako Edukačná zóna projektu Ruka v ruke, SPP náučno-zábavná zóna či aktuálne v japonskom duchu skladanie origami alebo japonský šach shogi. Najmenším poslúži detský kútik, nafukovacie hrady a skákacie atrakcie. V rámci covidových opatrení sa organizácia podujatia bude riadiť modelom OTP,“ uviedli organizátori z SPV.